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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Актеры из "Великолепного века" воссоединятся в новом историческом сериале
Актеры из "Великолепного века" воссоединятся в новом историческом сериале - РИА Новости, 20.07.2021
Актеры из "Великолепного века" воссоединятся в новом историческом сериале
Селим Байрактар и Филиз Ахмет снимутся в историческом сериале "Легенда", сообщает "СтарХит". РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:08
2021-07-20T16:08
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Селим Байрактар и Филиз Ахмет снимутся в историческом сериале "Легенда", сообщает "СтарХит". События проекта разворачиваются в IX веке. Шоу расскажет о наследнике влиятельного хана и его возлюбленной — простой девушке из бедного селения. Планируется снять три сезона "Легенды".Турецкие актеры стали широко известны в России благодаря сериалу "Великолепный век". В проекте Селим Байрактар сыграл евнуха Сюмбюля-агу, а Филиз Ахмет исполнила роль Нигяр-калфы, рабыни родившей дочь от мужчины, женатого на сестре султана.
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знаменитости, звезды, кино и сериалы, новости культуры
16:08 20.07.2021
 

Актеры из "Великолепного века" воссоединятся в новом историческом сериале

© Фото : Star TvАктеры Селим Байрактар и Филиз Ахмет в сериале "Великолепный век"
Актеры Селим Байрактар и Филиз Ахмет в сериале Великолепный век - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Star Tv
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Селим Байрактар и Филиз Ахмет снимутся в историческом сериале "Легенда", сообщает "СтарХит".
События проекта разворачиваются в IX веке. Шоу расскажет о наследнике влиятельного хана и его возлюбленной — простой девушке из бедного селения.
Планируется снять три сезона "Легенды".
Турецкие актеры стали широко известны в России благодаря сериалу "Великолепный век". В проекте Селим Байрактар сыграл евнуха Сюмбюля-агу, а Филиз Ахмет исполнила роль Нигяр-калфы, рабыни родившей дочь от мужчины, женатого на сестре султана.
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24 марта 2020, 18:55Культура
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