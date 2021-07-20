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Актеры из "Великолепного века" воссоединятся в новом историческом сериале

Актеры из "Великолепного века" воссоединятся в новом историческом сериале - РИА Новости, 20.07.2021

Актеры из "Великолепного века" воссоединятся в новом историческом сериале

Селим Байрактар и Филиз Ахмет снимутся в историческом сериале "Легенда", сообщает "СтарХит". РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:08

2021-07-20T16:08

2021-07-20T16:08

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Селим Байрактар и Филиз Ахмет снимутся в историческом сериале "Легенда", сообщает "СтарХит". События проекта разворачиваются в IX веке. Шоу расскажет о наследнике влиятельного хана и его возлюбленной — простой девушке из бедного селения. Планируется снять три сезона "Легенды".Турецкие актеры стали широко известны в России благодаря сериалу "Великолепный век". В проекте Селим Байрактар сыграл евнуха Сюмбюля-агу, а Филиз Ахмет исполнила роль Нигяр-калфы, рабыни родившей дочь от мужчины, женатого на сестре султана.

https://ria.ru/20200324/1569073717.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, кино и сериалы, новости культуры