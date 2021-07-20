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Летевший в Сочи самолет "ЮТэйр" вернулся в Москву, сообщил источник
Летевший в Сочи самолет "ЮТэйр" вернулся в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2021
Летевший в Сочи самолет "ЮТэйр" вернулся в Москву, сообщил источник
Самолет авиакомпании "ЮТэйр" Москва-Сочи вернулся в столичный аэропорт "Внуково" из-за неуборки шасси, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:50
2021-07-20T17:50
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" Москва-Сочи вернулся в столичный аэропорт "Внуково" из-за неуборки шасси, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости источник, близкий к аэропорту."Экипаж самолета "ЮТэйр" Москва-Сочи доложил о неуборке всех шасси и решении командира воздушного судна о возврате на аэродром вылета - "Внуково". Посадка прошла благополучно в 17.08 мск", - сказал источник.По его словам, проводится оценка технического состояния воздушного судна.
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17:50 20.07.2021 (обновлено: 17:58 20.07.2021)
Летевший в Сочи самолет "ЮТэйр" вернулся в Москву, сообщил источник
Источник: самолет авиакомпании "ЮТэйр" Москва-Сочи вернулся в аэропорт Внуково из-за неуборки шасси