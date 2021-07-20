https://ria.ru/20210720/samolet-1742081119.html

Летевший в Сочи самолет "ЮТэйр" вернулся в Москву, сообщил источник

Летевший в Сочи самолет "ЮТэйр" вернулся в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2021

Летевший в Сочи самолет "ЮТэйр" вернулся в Москву, сообщил источник

Самолет авиакомпании "ЮТэйр" Москва-Сочи вернулся в столичный аэропорт "Внуково" из-за неуборки шасси, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:50

2021-07-20T17:50

2021-07-20T17:58

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" Москва-Сочи вернулся в столичный аэропорт "Внуково" из-за неуборки шасси, посадка прошла благополучно, сообщил РИА Новости источник, близкий к аэропорту."Экипаж самолета "ЮТэйр" Москва-Сочи доложил о неуборке всех шасси и решении командира воздушного судна о возврате на аэродром вылета - "Внуково". Посадка прошла благополучно в 17.08 мск", - сказал источник.По его словам, проводится оценка технического состояния воздушного судна.

https://ria.ru/20210717/posadka-1741683117.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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