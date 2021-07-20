https://ria.ru/20210720/samolet-1742017486.html

Путин на МАКС ознакомится с новым военным самолетом

Путин на МАКС ознакомится с новым военным самолетом - РИА Новости, 20.07.2021

Путин на МАКС ознакомится с новым военным самолетом

Президент РФ Владимир Путин посмотрит новый российский истребитель на МАКС-2021, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:08

2021-07-20T13:08

2021-07-20T13:19

су-57

ростех

f-35

дмитрий песков

макс-2021

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посмотрит новый российский истребитель на МАКС-2021, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это моторный имеется в виду, если я правильно понимаю, да, президент его посмотрит", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о новом отечественном истребителе, который на МАКС-2021 могут показать президенту.Ранее сообщалось, что одной из самых интересных машин, которые покажут президенту, является "принципиально новый" военный самолет – легкий однодвигательный истребитель. Еще до официальной презентации эксперты и журналисты назвали эту машину серьезным конкурентом американского F-35.Ажиотаж вокруг нового самолета был создан еще до официальной презентации. "Ростех" опубликовал в своих соцсетях несколько роликов, где были показаны лишь очертания будущего самолета. Затем была опубликована фотография машины в чехле, что дало основания для некоторых предположений экспертов и авиалюбителей по классу и предназначению машины.По их мнению, новый самолет является легким однодвигательным истребителем пятого поколения, ориентированным прежде всего на продвижение на зарубежные рынки. Предполагается, что эта машина станет серьезным конкурентом американского F-35 в небольших странах, у которых нет средств и необходимости в "больших" Су-57.

https://ria.ru/20210720/skafandr-1741981233.html

https://ria.ru/20210720/su-35-1741963567.html

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су-57, ростех, f-35, дмитрий песков, макс-2021, россия, владимир путин, безопасность