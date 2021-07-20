13:08 20.07.2021 (обновлено: 13:19 20.07.2021)
Путин на МАКС ознакомится с новым военным самолетом
Пресс-секретарь Песков: Путин ознакомится с представляемым на МАКС новым российским истребителем
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посмотрит новый российский истребитель на МАКС-2021, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это моторный имеется в виду, если я правильно понимаю, да, президент его посмотрит", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о новом отечественном истребителе, который на МАКС-2021 могут показать президенту.
Ранее сообщалось, что одной из самых интересных машин, которые покажут президенту, является "принципиально новый" военный самолет – легкий однодвигательный истребитель. Еще до официальной презентации эксперты и журналисты назвали эту машину серьезным конкурентом американского F-35.
Ажиотаж вокруг нового самолета был создан еще до официальной презентации. "Ростех" опубликовал в своих соцсетях несколько роликов, где были показаны лишь очертания будущего самолета. Затем была опубликована фотография машины в чехле, что дало основания для некоторых предположений экспертов и авиалюбителей по классу и предназначению машины.
По их мнению, новый самолет является легким однодвигательным истребителем пятого поколения, ориентированным прежде всего на продвижение на зарубежные рынки. Предполагается, что эта машина станет серьезным конкурентом американского F-35 в небольших странах, у которых нет средств и необходимости в "больших" Су-57.