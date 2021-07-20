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Во Владивостоке сняли с рейса двух пассажиров, не поделивших место у окна
Во Владивостоке сняли с рейса двух пассажиров, не поделивших место у окна - РИА Новости, 20.07.2021
Во Владивостоке сняли с рейса двух пассажиров, не поделивших место у окна
Двух пьяных жителей Ярославской области сняли с самолета Владивосток – Москва из-за того, что они устроили дебош из-за посадочного места у иллюминатора,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T09:31
2021-07-20T09:31
владивосток
ярославская область
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Двух пьяных жителей Ярославской области сняли с самолета Владивосток – Москва из-за того, что они устроили дебош из-за посадочного места у иллюминатора, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.В полицию поступило сообщение о том, что на борту самолета, готовящегося к вылету по маршруту Владивосток-Москва, произошёл конфликт между двумя пассажирами."Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, где задержали и сопроводили в дежурную часть полиции 56- и 30-летнего жителей Ярославской области. Установлено, что мужчины поднялись на борт самолета в состоянии алкогольного опьянения и между ними возник конфликт из-за посадочного места у иллюминатора, в результате мужчины стали применять ненормативную лексику и нарушать общественный порядок", - говорится в сообщении.Командир самолета отказал нарушителям в полете.На них составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и мелком хулиганстве. Нарушителям грозит до 15 суток административного ареста.
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владивосток, ярославская область, происшествия
09:31 20.07.2021
 
Во Владивостоке сняли с рейса двух пассажиров, не поделивших место у окна

МВД: двух пьяных пассажиров, устроивших дебош из-за места у окна, сняли с рейса Владивосток-Москва

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Двух пьяных жителей Ярославской области сняли с самолета Владивосток – Москва из-за того, что они устроили дебош из-за посадочного места у иллюминатора, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
В полицию поступило сообщение о том, что на борту самолета, готовящегося к вылету по маршруту Владивосток-Москва, произошёл конфликт между двумя пассажирами.
"Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, где задержали и сопроводили в дежурную часть полиции 56- и 30-летнего жителей Ярославской области. Установлено, что мужчины поднялись на борт самолета в состоянии алкогольного опьянения и между ними возник конфликт из-за посадочного места у иллюминатора, в результате мужчины стали применять ненормативную лексику и нарушать общественный порядок", - говорится в сообщении.
Командир самолета отказал нарушителям в полете.
На них составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и мелком хулиганстве. Нарушителям грозит до 15 суток административного ареста.
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