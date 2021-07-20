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Дело жителя Самары, избивавшего своих детей, передали в суд
Дело жителя Самары, избивавшего своих детей, передали в суд - РИА Новости, 20.07.2021
Дело жителя Самары, избивавшего своих детей, передали в суд
Суд в Самаре рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который избивал своих детей, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:13
2021-07-20T15:20
россия
самара
куйбышевский район
происшествия
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САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Суд в Самаре рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который избивал своих детей, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, с июня 2019 года по ноябрь 2020 года обвиняемый в своей квартире в Куйбышевском районе Самары напивался и систематически бил своих 8-летнего и 2-летнего детей, а также 15-летнего пасынка. Отмечается, что в декабре прошлого года суд лишил мужчину родительских прав. Кроме того, в ноябре 2021 года обвиняемый, будучи пьяным, во время ссор бил свою жену и неоднократно угрожал ее убить.Мужчина, по данным СУСК, обвиняется в совершении преступлений по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, а также лиц заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии)."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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россия, самара, куйбышевский район, происшествия
15:13 20.07.2021 (обновлено: 15:20 20.07.2021)
 
Дело жителя Самары, избивавшего своих детей, передали в суд

СК: суд в Самаре рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который избивал своих детей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Суд в Самаре рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, который избивал своих детей, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.
По версии следствия, с июня 2019 года по ноябрь 2020 года обвиняемый в своей квартире в Куйбышевском районе Самары напивался и систематически бил своих 8-летнего и 2-летнего детей, а также 15-летнего пасынка. Отмечается, что в декабре прошлого года суд лишил мужчину родительских прав. Кроме того, в ноябре 2021 года обвиняемый, будучи пьяным, во время ссор бил свою жену и неоднократно угрожал ее убить.
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18 июня, 14:57
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Мужчина, по данным СУСК, обвиняется в совершении преступлений по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, а также лиц заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии).
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
 
РоссияСамараКуйбышевский районПроисшествия
 
 
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