https://ria.ru/20210720/salekhard-1742106931.html

Мэрия Салехарда опровергла сообщения о сносе дома в отсутствие жильцов

Мэрия Салехарда опровергла сообщения о сносе дома в отсутствие жильцов - РИА Новости, 20.07.2021

Мэрия Салехарда опровергла сообщения о сносе дома в отсутствие жильцов

Информация в СМИ о сносе дома в Салехарде, что якобы оставило уехавшую в отпуск семью без жилья, не соответствует действительности, дело по этой квартире еще... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T20:47

2021-07-20T20:47

2021-07-20T20:47

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

салехард

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 20 июл - РИА Новости. Информация в СМИ о сносе дома в Салехарде, что якобы оставило уехавшую в отпуск семью без жилья, не соответствует действительности, дело по этой квартире еще рассматривает суд, заявили РИА Новости в администрации города.Журналисты нескольких изданий сообщили, что в Салехарде чиновники снесли дом, пока проживавшая в нем семья с двумя детьми была в отъезде. Аварийный дом начали расселять в 2019 году, но жильцы не съехали: из-за несогласия с размером компенсации они судились с мэрией, выплату не получили и средств для покупки нового жилья у них нет."Информация о сносе дома не соответствует действительности. До завершения всех судебных процедур дом не сносят", - сообщили в пресс-службе.Судебные решения по квартире не завершены, подчеркнули в администрации."По решению суда от 20 мая текущего года выкупная стоимость квартиры определена в размере 3,5 миллиона рублей. То есть практически по 100 тысяч за квадратный метр. Это значительно выше иных решений суда в отношении аварийного жилья. Администрацией города подана кассационная жалоба. По результатам ее рассмотрения будет вынесено итоговое решение о размере выкупной стоимости. Собственник квартиры об этом уведомлен. Средства он получит сразу после завершения всех судебных процедур", - пояснили ситуацию в администрации.В мэрии отметили, что у семьи есть другое жилье. "Согласно сведениям, имеющимся в управлении жилищной политики, у владельцев указанной квартиры есть в собственности иное жилье – ½ доли в индивидуальном жилом доме площадью свыше 240 квадратных метров в Салехарде", - сообщили в администрации города.Прокуратура Ямала по публикации в СМИ организовала проверку соблюдения жилищных прав семьи. "По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления по расселению многоквартирного дома, в том числе своевременности исполнения судебного решения и выплаты гражданам денежных средств за изымаемое аварийное жилье", - сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.

https://realty.ria.ru/20210126/samostroy-1594637477.html

https://ria.ru/20210616/snos-1737202502.html

россия

салехард

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), салехард, происшествия