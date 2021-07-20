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Мэрия Салехарда опровергла сообщения о сносе дома в отсутствие жильцов
Мэрия Салехарда опровергла сообщения о сносе дома в отсутствие жильцов - РИА Новости, 20.07.2021
Мэрия Салехарда опровергла сообщения о сносе дома в отсутствие жильцов
Информация в СМИ о сносе дома в Салехарде, что якобы оставило уехавшую в отпуск семью без жилья, не соответствует действительности, дело по этой квартире еще... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T20:47
2021-07-20T20:47
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
салехард
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 20 июл - РИА Новости. Информация в СМИ о сносе дома в Салехарде, что якобы оставило уехавшую в отпуск семью без жилья, не соответствует действительности, дело по этой квартире еще рассматривает суд, заявили РИА Новости в администрации города.Журналисты нескольких изданий сообщили, что в Салехарде чиновники снесли дом, пока проживавшая в нем семья с двумя детьми была в отъезде. Аварийный дом начали расселять в 2019 году, но жильцы не съехали: из-за несогласия с размером компенсации они судились с мэрией, выплату не получили и средств для покупки нового жилья у них нет."Информация о сносе дома не соответствует действительности. До завершения всех судебных процедур дом не сносят", - сообщили в пресс-службе.Судебные решения по квартире не завершены, подчеркнули в администрации."По решению суда от 20 мая текущего года выкупная стоимость квартиры определена в размере 3,5 миллиона рублей. То есть практически по 100 тысяч за квадратный метр. Это значительно выше иных решений суда в отношении аварийного жилья. Администрацией города подана кассационная жалоба. По результатам ее рассмотрения будет вынесено итоговое решение о размере выкупной стоимости. Собственник квартиры об этом уведомлен. Средства он получит сразу после завершения всех судебных процедур", - пояснили ситуацию в администрации.В мэрии отметили, что у семьи есть другое жилье. "Согласно сведениям, имеющимся в управлении жилищной политики, у владельцев указанной квартиры есть в собственности иное жилье – ½ доли в индивидуальном жилом доме площадью свыше 240 квадратных метров в Салехарде", - сообщили в администрации города.Прокуратура Ямала по публикации в СМИ организовала проверку соблюдения жилищных прав семьи. "По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления по расселению многоквартирного дома, в том числе своевременности исполнения судебного решения и выплаты гражданам денежных средств за изымаемое аварийное жилье", - сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.
https://realty.ria.ru/20210126/samostroy-1594637477.html
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россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), салехард, происшествия
20:47 20.07.2021
 
Мэрия Салехарда опровергла сообщения о сносе дома в отсутствие жильцов

Мэрия Салехарда опровергла сообщения о сносе дома в отсутствие жильцов

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЗдание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ТЮМЕНЬ, 20 июл - РИА Новости. Информация в СМИ о сносе дома в Салехарде, что якобы оставило уехавшую в отпуск семью без жилья, не соответствует действительности, дело по этой квартире еще рассматривает суд, заявили РИА Новости в администрации города.
Журналисты нескольких изданий сообщили, что в Салехарде чиновники снесли дом, пока проживавшая в нем семья с двумя детьми была в отъезде. Аварийный дом начали расселять в 2019 году, но жильцы не съехали: из-за несогласия с размером компенсации они судились с мэрией, выплату не получили и средств для покупки нового жилья у них нет.
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"Информация о сносе дома не соответствует действительности. До завершения всех судебных процедур дом не сносят", - сообщили в пресс-службе.
Судебные решения по квартире не завершены, подчеркнули в администрации.
"По решению суда от 20 мая текущего года выкупная стоимость квартиры определена в размере 3,5 миллиона рублей. То есть практически по 100 тысяч за квадратный метр. Это значительно выше иных решений суда в отношении аварийного жилья. Администрацией города подана кассационная жалоба. По результатам ее рассмотрения будет вынесено итоговое решение о размере выкупной стоимости. Собственник квартиры об этом уведомлен. Средства он получит сразу после завершения всех судебных процедур", - пояснили ситуацию в администрации.
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В мэрии отметили, что у семьи есть другое жилье. "Согласно сведениям, имеющимся в управлении жилищной политики, у владельцев указанной квартиры есть в собственности иное жилье – ½ доли в индивидуальном жилом доме площадью свыше 240 квадратных метров в Салехарде", - сообщили в администрации города.
Прокуратура Ямала по публикации в СМИ организовала проверку соблюдения жилищных прав семьи. "По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления по расселению многоквартирного дома, в том числе своевременности исполнения судебного решения и выплаты гражданам денежных средств за изымаемое аварийное жилье", - сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.
 
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)СалехардПроисшествия
 
 
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