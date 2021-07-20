https://ria.ru/20210720/s500-1741980801.html

Минобороны впервые показало испытательные стрельбы С-500

Минобороны впервые показало испытательные стрельбы С-500 - РИА Новости, 20.07.2021

Минобороны впервые показало испытательные стрельбы С-500

Министерство обороны России впервые показало кадры испытательных боевых стрельб по скоростной баллистической цели, выполненных с полигона Капустин Яр новейшей... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:33

2021-07-20T10:33

2021-07-20T10:33

новое оружие россии

россия

зрс с-500

безопасность

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министерство обороны России впервые показало кадры испытательных боевых стрельб по скоростной баллистической цели, выполненных с полигона Капустин Яр новейшей отечественной зенитной ракетной системой С-500.На кадрах показана установка С-500 и пуск ее ракеты.Как ранее сообщило МО РФ, цель была поражена.О начале госиспытаний ЗРС С-500 в августе 2020 года сообщил вице-премьер Юрий Борисов.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

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Испытания системы С-500 на полигоне Капустин Яр На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. 2021-07-20T10:33 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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