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Минобороны впервые показало испытательные стрельбы С-500
Минобороны впервые показало испытательные стрельбы С-500 - РИА Новости, 20.07.2021
Минобороны впервые показало испытательные стрельбы С-500
Министерство обороны России впервые показало кадры испытательных боевых стрельб по скоростной баллистической цели, выполненных с полигона Капустин Яр новейшей... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:33
2021-07-20T10:33
2021-07-20T10:33
новое оружие россии
россия
зрс с-500
безопасность
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министерство обороны России впервые показало кадры испытательных боевых стрельб по скоростной баллистической цели, выполненных с полигона Капустин Яр новейшей отечественной зенитной ракетной системой С-500.На кадрах показана установка С-500 и пуск ее ракеты.Как ранее сообщило МО РФ, цель была поражена.О начале госиспытаний ЗРС С-500 в августе 2020 года сообщил вице-премьер Юрий Борисов.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
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Испытания системы С-500 на полигоне Капустин Яр
На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели.
2021-07-20T10:33
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видео, россия, зрс с-500, безопасность
Минобороны впервые показало испытательные стрельбы С-500
Минобороны впервые показало пуск ракеты зенитной ракетной системой С-500 "Прометей"
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Министерство обороны России
впервые показало кадры испытательных боевых стрельб по скоростной баллистической цели, выполненных с полигона Капустин Яр новейшей отечественной зенитной ракетной системой С-500
.
На кадрах показана установка С-500 и пуск ее ракеты.
Как ранее сообщило МО РФ, цель была поражена.
О начале госиспытаний ЗРС С-500 в августе 2020 года сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400
и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.