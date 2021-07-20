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МИД оценил вклад Москвы и Минска в выполнение Договора по открытому небу
МИД оценил вклад Москвы и Минска в выполнение Договора по открытому небу - РИА Новости, 20.07.2021
МИД оценил вклад Москвы и Минска в выполнение Договора по открытому небу
Москва и Минск внесли наибольший вклад в выполнение Договора по открытому небу, приняли 500 и провели 650 наблюдательных полетов, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T21:40
2021-07-20T21:40
2021-07-20T21:40
россия
космос - риа наука
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
москва
белоруссия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва и Минск внесли наибольший вклад в выполнение Договора по открытому небу, приняли 500 и провели 650 наблюдательных полетов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Россия, совместно с Белоруссией, внесла наибольший вклад в выполнение договора - мы приняли более 500 и сами провели около 650 наблюдательных полётов из 1550, выполненных всеми государствами-участниками. Именно наша страна первой создала, освидетельствовала и стала применять цифровую аппаратуру наблюдения", - заявил Рябков, выступая на конференции государств-участников Договора по открытому небу. Текст выступления Рябкова опубликовал сайт МИД РФ.
https://ria.ru/20210624/mid-1738391082.html
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россия, космос - риа наука, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, белоруссия
МИД оценил вклад Москвы и Минска в выполнение Договора по открытому небу
Замглавы МИД Рябков: Москва и Минск внесли наибольший вклад в выполнение Договора по открытому небу