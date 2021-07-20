Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/ryabkov-1742112317.html
МИД оценил вклад Москвы и Минска в выполнение Договора по открытому небу
МИД оценил вклад Москвы и Минска в выполнение Договора по открытому небу - РИА Новости, 20.07.2021
МИД оценил вклад Москвы и Минска в выполнение Договора по открытому небу
Москва и Минск внесли наибольший вклад в выполнение Договора по открытому небу, приняли 500 и провели 650 наблюдательных полетов, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T21:40
2021-07-20T21:40
россия
космос - риа наука
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
москва
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_4dff02a32475c7ef7a8c62a6a10f68b8.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва и Минск внесли наибольший вклад в выполнение Договора по открытому небу, приняли 500 и провели 650 наблюдательных полетов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Россия, совместно с Белоруссией, внесла наибольший вклад в выполнение договора - мы приняли более 500 и сами провели около 650 наблюдательных полётов из 1550, выполненных всеми государствами-участниками. Именно наша страна первой создала, освидетельствовала и стала применять цифровую аппаратуру наблюдения", - заявил Рябков, выступая на конференции государств-участников Договора по открытому небу. Текст выступления Рябкова опубликовал сайт МИД РФ.
https://ria.ru/20210624/mid-1738391082.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_325e654927d79614eca721350b536a67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, космос - риа наука, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, белоруссия
21:40 20.07.2021
 
МИД оценил вклад Москвы и Минска в выполнение Договора по открытому небу

Замглавы МИД Рябков: Москва и Минск внесли наибольший вклад в выполнение Договора по открытому небу

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва и Минск внесли наибольший вклад в выполнение Договора по открытому небу, приняли 500 и провели 650 наблюдательных полетов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Россия, совместно с Белоруссией, внесла наибольший вклад в выполнение договора - мы приняли более 500 и сами провели около 650 наблюдательных полётов из 1550, выполненных всеми государствами-участниками. Именно наша страна первой создала, освидетельствовала и стала применять цифровую аппаратуру наблюдения", - заявил Рябков, выступая на конференции государств-участников Договора по открытому небу. Текст выступления Рябкова опубликовал сайт МИД РФ.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 11:42
МИД удивила реакция Европы на выход России из Договора по открытому небу
 
РоссияКосмос - РИА НаукаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковМоскваБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома
07:59СМИ: США попросили Украину "помолчать" в вопросе "Северного потока – 2"
07:55Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
Лента новостейМолния