https://ria.ru/20210720/ryabkov-1742112317.html

МИД оценил вклад Москвы и Минска в выполнение Договора по открытому небу

МИД оценил вклад Москвы и Минска в выполнение Договора по открытому небу - РИА Новости, 20.07.2021

МИД оценил вклад Москвы и Минска в выполнение Договора по открытому небу

Москва и Минск внесли наибольший вклад в выполнение Договора по открытому небу, приняли 500 и провели 650 наблюдательных полетов, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T21:40

2021-07-20T21:40

2021-07-20T21:40

россия

космос - риа наука

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

москва

белоруссия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва и Минск внесли наибольший вклад в выполнение Договора по открытому небу, приняли 500 и провели 650 наблюдательных полетов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Россия, совместно с Белоруссией, внесла наибольший вклад в выполнение договора - мы приняли более 500 и сами провели около 650 наблюдательных полётов из 1550, выполненных всеми государствами-участниками. Именно наша страна первой создала, освидетельствовала и стала применять цифровую аппаратуру наблюдения", - заявил Рябков, выступая на конференции государств-участников Договора по открытому небу. Текст выступления Рябкова опубликовал сайт МИД РФ.

https://ria.ru/20210624/mid-1738391082.html

россия

москва

белоруссия

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россия, космос - риа наука, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, белоруссия