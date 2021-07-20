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Около 300 миллионов рублей дополнительно получит Тула на ремонт дорог
Около 300 миллионов рублей дополнительно получит Тула на ремонт дорог - РИА Новости, 20.07.2021
Около 300 миллионов рублей дополнительно получит Тула на ремонт дорог
Выделенные Тульской области из резервного фонда правительства Российской Федерации 300 миллионов рублей будут направлены на ремонт 20 километров дорог в столице РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:10
2021-07-20T17:10
2021-07-20T17:10
тульская область
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алексей дюмин
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тульская область
общество
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ТУЛА, 20 июл – РИА Новости. Выделенные Тульской области из резервного фонда правительства Российской Федерации 300 миллионов рублей будут направлены на ремонт 20 километров дорог в столице региона, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.По его словам, соответствующее решение принял губернатор региона Алексей Дюмин.Деньги будут направлены на ремонт улиц города Тулы с наиболее изношенным покрытием. Среди них центральный проспект Тулы – проспект Ленина, улицы Советская, Л. Толстого и М. Тореза. Всего планируется отремонтировать 21 объект протяженностью более 20 километров.Он также поручил организовать работу по ремонту трамвайных путей на улице Советской. Для этого также будут изыскиваться дополнительные средства.
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жкх, алексей дюмин, тула, тульская область, общество