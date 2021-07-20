https://ria.ru/20210720/reanimatsiya-1742027853.html

В Совфеде заявили о начале реанимации отношений с США

В Совфеде заявили о начале реанимации отношений с США - РИА Новости, 20.07.2021

В Совфеде заявили о начале реанимации отношений с США

Начавшиеся небольшие подвижки в российско-американских отношениях позволяют надеяться на то, что началась их реанимация, считает первый зампред комитета Совета... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:54

2021-07-20T13:54

2021-07-20T13:54

россия

обсе

владимир джабаров

совет федерации рф

джон керри

джо байден

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сша

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Начавшиеся небольшие подвижки в российско-американских отношениях позволяют надеяться на то, что началась их реанимация, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.По его словам, в пользу этого может свидетельствовать и саммит в Женеве, и состоявшийся недавно визит в Россию спецпосланника президента США по климату Джона Керри."Надеюсь, что сейчас происходит реанимация отношений между РФ и США", - сказал Джабаров на пресс-конференции во вторник.Он обратил внимание на то, что президент США Джо Байден не выступил за последнее время ни с одним резким критическим замечанием в адрес России."На мой взгляд, Байден как опытный политик понимает, что постоянно идти на конфронтацию с Россией - это плохо. Надеюсь, что все-таки есть какие-то подвижки. Со своей стороны, мы заинтересованы в реанимации наших отношений", - заявил сенатор.О подвижках, полагает Джабаров, говорит и недавний визит в Россию Джона Керри. "Это добрый знак со стороны Байдена, это говорит, что он готов вернуться к восстановлению отношений с Россией", - отметил парламентарий.Вместе с тем, Джабаров признал, что пока на парламентском уровне в отношениях России и США не наблюдается никаких улучшений. "Наши отношения заморожены. Мы общаемся с парламентариями США, но только на площадках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и эти контакты носят протокольный характер", - рассказал он.

https://ria.ru/20210715/klimat-1741423194.html

https://ria.ru/20210715/sloveniya-1741331055.html

https://ria.ru/20210713/uvazhenie-1741016004.html

россия

женева (город)

сша

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россия, обсе, владимир джабаров, совет федерации рф, джон керри, джо байден, женева (город), сша, в мире