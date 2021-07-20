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Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии - РИА Новости, 20.07.2021
Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
Посольство России в США заявило в Twitter о потенциальном дестабилизирующем эффекте размещения американских гиперзвуковых систем в Европе. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T04:39
2021-07-20T04:39
2021-07-20T06:31
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ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Посольство России в США заявило в Twitter о потенциальном дестабилизирующем эффекте размещения американских гиперзвуковых систем в Европе.Так в дипмиссии прокомментировали выраженные Пентагоном опасения из-за способности российских гиперзвуковых ракет нести ядерный заряд.Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высказал обеспокоенность испытанием российской системы "Циркон" и заявил, что Россия разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения.США, по его словам, свои гиперзвуковые ракеты разрабатывают без такой возможности.
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россия, вашингтон, джон кирби, министерство обороны сша, европа, сша, в мире
04:39 20.07.2021 (обновлено: 06:31 20.07.2021)
Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
Посольство России в Вашингтоне предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе