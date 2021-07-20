https://ria.ru/20210720/rabochie-1742116049.html

На востоке Москвы двое рабочих погибли на стройке

На востоке Москвы двое рабочих погибли на стройке - РИА Новости, 20.07.2021

На востоке Москвы двое рабочих погибли на стройке

Прокуратура Москвы начала проверку после гибели рабочих на стройке на востоке столицы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T22:58

2021-07-20T22:58

2021-07-20T23:10

людмила нефедова

рабочие

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после гибели рабочих на стройке на востоке столицы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.По предварительной информации, ЧП произошло на строительном объекте в Измайловском проезде.Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, сейчас следователи работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства инцидента.

https://ria.ru/20210204/mladenets-1596089096.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, рабочие, москва, происшествия