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На востоке Москвы двое рабочих погибли на стройке
На востоке Москвы двое рабочих погибли на стройке - РИА Новости, 20.07.2021
На востоке Москвы двое рабочих погибли на стройке
Прокуратура Москвы начала проверку после гибели рабочих на стройке на востоке столицы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T22:58
2021-07-20T22:58
2021-07-20T23:10
людмила нефедова
рабочие
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после гибели рабочих на стройке на востоке столицы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.По предварительной информации, ЧП произошло на строительном объекте в Измайловском проезде.Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, сейчас следователи работают на месте происшествия, выясняются обстоятельства инцидента.
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людмила нефедова, рабочие, москва, происшествия
22:58 20.07.2021 (обновлено: 23:10 20.07.2021)
На востоке Москвы двое рабочих погибли на стройке
На востоке Москвы двое рабочих погибли на стройке