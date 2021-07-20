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Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам - РИА Новости, 20.07.2021
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T09:07
2021-07-20T09:07
2021-07-20T11:15
религия и мировоззрение
религия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщает пресс-служба Кремля."Этот древний праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим. Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа", — говорится в поздравлении.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных у мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Каждый год праздник приходится на разные даты — в 2021-м он начинается 20 июля.
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религия, россия, владимир путин
09:07 20.07.2021 (обновлено: 11:15 20.07.2021)
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент России Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщает пресс-служба Кремля.
"Этот древний праздник, корни которого уходят в глубь веков, обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим. Эти высокие гуманистические, нравственные идеалы, лежащие в основе всех мировых религий, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе и сохранению культурного многообразия, самобытных традиций нашего народа", — говорится в поздравлении.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных у мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Каждый год праздник приходится на разные даты — в 2021-м он начинается 20 июля.