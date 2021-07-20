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В парке "Кузьминки-Люблино" заметили редкую желтую трясогузку
В парке "Кузьминки-Люблино" заметили редкую желтую трясогузку - РИА Новости, 21.07.2021
В парке "Кузьминки-Люблино" заметили редкую желтую трясогузку
Редкую птицу желтую трясогузку заметили в Москве в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-20T17:59
2021-07-20T17:59
2021-07-21T07:58
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Редкую птицу желтую трясогузку заметили в Москве в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" заметили редкую птичку – желтую трясогузку. Это самый маленький представитель семейства трясогузок", - говорится в сообщении.Отмечается, что для гнездования эти птицы выбирают открытые, в основном заболоченные, пространства. Построенные на земле гнезда прячут под ветвями деревьев и кустарников или укрывают за бугорками земли. На потенциальную угрозу – хищных птиц – самцы бесстрашно бросаются с криками, привлекая внимание сородичей.Питаются трясогузки насекомыми. В поисках еды они очень быстро бегают по земле или перелетают низко над ней. На зимовку желтые трясогузки улетают в теплые края – центральные и южные части Африки.Желтая трясогузка занесена в Красную книгу Москвы. Кроме нее, в списке редких представителей столичных флоры и фауны еще 568 видов. Все они бережно охраняются, добавили в КГХ.
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, москва, общество
17:59 20.07.2021 (обновлено: 07:58 21.07.2021)
В парке "Кузьминки-Люблино" заметили редкую желтую трясогузку
Редкую желтую трясогузку заметили в московском природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино"
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Редкую птицу желтую трясогузку заметили в Москве
в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" заметили редкую птичку – желтую трясогузку. Это самый маленький представитель семейства трясогузок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для гнездования эти птицы выбирают открытые, в основном заболоченные, пространства. Построенные на земле гнезда прячут под ветвями деревьев и кустарников или укрывают за бугорками земли. На потенциальную угрозу – хищных птиц – самцы бесстрашно бросаются с криками, привлекая внимание сородичей.
Питаются трясогузки насекомыми. В поисках еды они очень быстро бегают по земле или перелетают низко над ней. На зимовку желтые трясогузки улетают в теплые края – центральные и южные части Африки.
Желтая трясогузка занесена в Красную книгу Москвы. Кроме нее, в списке редких представителей столичных флоры и фауны еще 568 видов. Все они бережно охраняются, добавили в КГХ.