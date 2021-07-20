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СМИ: телефон Макрона мог быть объектом слежки марокканских спецслужб
СМИ: телефон Макрона мог быть объектом слежки марокканских спецслужб - РИА Новости, 20.07.2021
СМИ: телефон Макрона мог быть объектом слежки марокканских спецслужб
Телефонные номера президента Франции Эммануэля Макрона в 2019 году могли быть в числе отслеживаемых марокканскими спецслужбами через программу Pegasus, сообщает РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:34
2021-07-20T19:34
2021-07-20T19:34
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ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Телефонные номера президента Франции Эммануэля Макрона в 2019 году могли быть в числе отслеживаемых марокканскими спецслужбами через программу Pegasus, сообщает газета Monde."В 2019 году номера главы государства, его премьер-министра (в то время пост главы правительства Франции занимал Эдуар Филипп - ред.) и 14 министров были выбраны для возможного наблюдения посредством шпионской программы", - пишет издание.В Елисейском дворце отметили, что "если факты подтвердят, то они очень серьезны", "Будет пролит свет на эти расследования", - указали в резиденции французского президента.В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.Как написало влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.Французское издание Mediapart подало жалобу после публикации информации о слежке, заявив, что за телефонами двух журналистов портала через программу Pegasus следили марокканские спецслужбы.Во вторник прокуратура Парижа открыла расследование после нескольких жалоб в связи с расследованиями о предполагаемой слежке за активистами и журналистами.
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эммануэль макрон, франция, технологии, в мире
СМИ: телефон Макрона мог быть объектом слежки марокканских спецслужб
Le Monde: телефон Макрона в 2019 году мог быть объектом слежки марокканских спецслужб
ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости.
Телефонные номера президента Франции Эммануэля Макрона
в 2019 году могли быть в числе отслеживаемых марокканскими спецслужбами через программу Pegasus, сообщает
газета Monde.
"В 2019 году номера главы государства, его премьер-министра (в то время пост главы правительства Франции занимал Эдуар Филипп
- ред.) и 14 министров были выбраны для возможного наблюдения посредством шпионской программы", - пишет издание.
В Елисейском дворце отметили, что "если факты подтвердят, то они очень серьезны", "Будет пролит свет на эти расследования", - указали в резиденции французского президента.
В СМИ ранее были опубликованы результаты расследования, согласно которым программное обеспечение израильской фирмы NSO Group, использовавшееся спецслужбами для отслеживания преступников и террористов, применялось для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.
Как написало
влиятельное издание Financial Times со ссылкой на источники, вредоносная программа Pegasus израильской NSO Group многие годы использовалась разведслужбами и правительствами разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.
Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.
Французское издание Mediapart подало жалобу после публикации информации о слежке, заявив, что за телефонами двух журналистов портала через программу Pegasus следили марокканские спецслужбы.
Во вторник прокуратура Парижа
открыла расследование после нескольких жалоб в связи с расследованиями о предполагаемой слежке за активистами и журналистами.