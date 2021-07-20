https://ria.ru/20210720/proisshestviya-1742056167.html

В Ираке уточнили число жертв при взрыве террориста-смертника

В Ираке уточнили число жертв при взрыве террориста-смертника - РИА Новости, 20.07.2021

В Ираке уточнили число жертв при взрыве террориста-смертника

Взрыв на рынке в Багдаде 19 июля устроил террорист-смертник, число жертв и пострадавших, по уточненным данным, превысило 80 человек, сообщила во вторник... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:09

2021-07-20T16:09

2021-07-20T16:18

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БАГДАД, 20 июл - РИА Новости. Взрыв на рынке в Багдаде 19 июля устроил террорист-смертник, число жертв и пострадавших, по уточненным данным, превысило 80 человек, сообщила во вторник пресс-служба органов безопасности Ирака."Взрыв в районе Мадинат ас-Садр осуществил террорист-смертник, на теле которого было закреплено взрывное устройство", - говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства. Согласно последним данным, жертвами теракта стали 30 человек, более 50 пострадали.В понедельник вечером СМИ сообщили о взрыве на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр на востоке иракской столицы. По приведенным ранее данным, в результате нападения погибли около 30 человек, 47 получили ранения. Иракские силовики заявили, что на рынке произошел террористический акт с применением самодельного взрывного устройства.Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошел теракт.

https://ria.ru/20210720/soboleznovaniya-1742001592.html

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багдад (город), ирак, в мире