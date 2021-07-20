Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/proisshestviya-1742056167.html
В Ираке уточнили число жертв при взрыве террориста-смертника
В Ираке уточнили число жертв при взрыве террориста-смертника - РИА Новости, 20.07.2021
В Ираке уточнили число жертв при взрыве террориста-смертника
Взрыв на рынке в Багдаде 19 июля устроил террорист-смертник, число жертв и пострадавших, по уточненным данным, превысило 80 человек, сообщила во вторник... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:09
2021-07-20T16:18
багдад (город)
ирак
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149619/13/1496191317_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_3b5a2d09645c349a94a7957d321f9440.jpg
БАГДАД, 20 июл - РИА Новости. Взрыв на рынке в Багдаде 19 июля устроил террорист-смертник, число жертв и пострадавших, по уточненным данным, превысило 80 человек, сообщила во вторник пресс-служба органов безопасности Ирака."Взрыв в районе Мадинат ас-Садр осуществил террорист-смертник, на теле которого было закреплено взрывное устройство", - говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства. Согласно последним данным, жертвами теракта стали 30 человек, более 50 пострадали.В понедельник вечером СМИ сообщили о взрыве на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр на востоке иракской столицы. По приведенным ранее данным, в результате нападения погибли около 30 человек, 47 получили ранения. Иракские силовики заявили, что на рынке произошел террористический акт с применением самодельного взрывного устройства.Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошел теракт.
https://ria.ru/20210720/soboleznovaniya-1742001592.html
багдад (город)
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149619/13/1496191317_0:0:2948:2211_1920x0_80_0_0_185f3dab4aba5c3ace357c51275b6b50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
багдад (город), ирак, в мире
16:09 20.07.2021 (обновлено: 16:18 20.07.2021)
 
В Ираке уточнили число жертв при взрыве террориста-смертника

Взрыв в Багдаде совершил террорист-смертник, число жертв и раненых превысило 80 человек

© AP Photo / Ahmed AlhusseineyСотрудник полиции в городе Эль-Мусайиб, Ирак
Сотрудник полиции в городе Эль-Мусайиб, Ирак - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / Ahmed Alhusseiney
Читать ria.ru в
БАГДАД, 20 июл - РИА Новости. Взрыв на рынке в Багдаде 19 июля устроил террорист-смертник, число жертв и пострадавших, по уточненным данным, превысило 80 человек, сообщила во вторник пресс-служба органов безопасности Ирака.
"Взрыв в районе Мадинат ас-Садр осуществил террорист-смертник, на теле которого было закреплено взрывное устройство", - говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства. Согласно последним данным, жертвами теракта стали 30 человек, более 50 пострадали.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 12:00
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Багдаде
В понедельник вечером СМИ сообщили о взрыве на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр на востоке иракской столицы. По приведенным ранее данным, в результате нападения погибли около 30 человек, 47 получили ранения. Иракские силовики заявили, что на рынке произошел террористический акт с применением самодельного взрывного устройства.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошел теракт.
 
Багдад (город)ИракВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома
07:59СМИ: США попросили Украину "помолчать" в вопросе "Северного потока – 2"
07:55Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
Лента новостейМолния