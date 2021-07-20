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Профсоюзы выступили за ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров
Профсоюзы выступили за ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 20.07.2021
Профсоюзы выступили за ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров
Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предлагает включить в Единый план по достижению... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:17
2021-07-20T17:33
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предлагает включить в Единый план по достижению национальных целей ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров, следует из заключения по вопросу "О проекте Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года".Согласно документу, в проекте Единого плана предполагается только ежегодная индексация пенсий неработающим пенсионерам не ниже уровня инфляции."В связи с этим абзац 4 подпункта 1.3.1. пункта 1.3. "Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года" раздела "Индикаторы факторов достижения национальных целей развития на федеральном уровне по показателю "Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года" и далее по тексту проекта Единого плана (стр. 52, 173, 176) изложить в следующей редакции: "Ежегодная индексация страховых пенсий пенсионеров (работающих и неработающих) не ниже уровня инфляции предыдущего года, %", - говорится в документе.Профсоюзная сторона также выражает обеспокоенность тем, что норма пенсионного страхования снизилась с 55% до 30% утраченного заработка работника, а покупательская способность пенсий фактически снижается из-за роста цен на товары первой необходимости, а также жилищно-коммунальные услуги.
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пенсионный фонд рф, общество
17:17 20.07.2021 (обновлено: 17:33 20.07.2021)
 
Профсоюзы выступили за ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров

Профсоюзы хотят включить в план развития России индексацию пенсий работающих пенсионеров

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПенсионный фонд России
Пенсионный фонд России - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предлагает включить в Единый план по достижению национальных целей ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров, следует из заключения по вопросу "О проекте Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года".
Согласно документу, в проекте Единого плана предполагается только ежегодная индексация пенсий неработающим пенсионерам не ниже уровня инфляции.
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 10:26
В Совфеде назвали условие для индексации пенсий работающим пенсионерам
"В связи с этим абзац 4 подпункта 1.3.1. пункта 1.3. "Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года" раздела "Индикаторы факторов достижения национальных целей развития на федеральном уровне по показателю "Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года" и далее по тексту проекта Единого плана (стр. 52, 173, 176) изложить в следующей редакции: "Ежегодная индексация страховых пенсий пенсионеров (работающих и неработающих) не ниже уровня инфляции предыдущего года, %", - говорится в документе.
Профсоюзная сторона также выражает обеспокоенность тем, что норма пенсионного страхования снизилась с 55% до 30% утраченного заработка работника, а покупательская способность пенсий фактически снижается из-за роста цен на товары первой необходимости, а также жилищно-коммунальные услуги.
 
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