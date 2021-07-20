https://ria.ru/20210720/profsoyuzy-1742073461.html

Профсоюзы выступили за ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров

Профсоюзы выступили за ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 20.07.2021

Профсоюзы выступили за ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров

Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предлагает включить в Единый план по достижению... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:17

2021-07-20T17:17

2021-07-20T17:33

пенсионный фонд рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152574/15/1525741580_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_a6d32380df1f746d6819b34adc1a5304.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предлагает включить в Единый план по достижению национальных целей ежегодную индексацию пенсий работающих пенсионеров, следует из заключения по вопросу "О проекте Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года".Согласно документу, в проекте Единого плана предполагается только ежегодная индексация пенсий неработающим пенсионерам не ниже уровня инфляции."В связи с этим абзац 4 подпункта 1.3.1. пункта 1.3. "Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года" раздела "Индикаторы факторов достижения национальных целей развития на федеральном уровне по показателю "Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года" и далее по тексту проекта Единого плана (стр. 52, 173, 176) изложить в следующей редакции: "Ежегодная индексация страховых пенсий пенсионеров (работающих и неработающих) не ниже уровня инфляции предыдущего года, %", - говорится в документе.Профсоюзная сторона также выражает обеспокоенность тем, что норма пенсионного страхования снизилась с 55% до 30% утраченного заработка работника, а покупательская способность пенсий фактически снижается из-за роста цен на товары первой необходимости, а также жилищно-коммунальные услуги.

https://ria.ru/20210608/pensii-1736096384.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсионный фонд рф, общество