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На Украине хотят отказаться от призыва на срочную службу с 2023 года
На Украине хотят отказаться от призыва на срочную службу с 2023 года - РИА Новости, 20.07.2021
На Украине хотят отказаться от призыва на срочную службу с 2023 года
Украина может отказаться от обязательного призыва в армию с 2023 года, заявил глава пропрезидентской партии "Слуга народа", депутат Александр Корниенко. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:40
2021-07-20T15:40
2021-07-20T15:40
александр корниенко
ситуация в днр и лнр
андрей таранов
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владимир зеленский
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КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Украина может отказаться от обязательного призыва в армию с 2023 года, заявил глава пропрезидентской партии "Слуга народа", депутат Александр Корниенко.Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил стратегию военной безопасности страны, которая предусматривает переход армии на контрактную форму и отказ от срочной службы с обязательной службой в военном резерве. Ранее глава минобороны Украины Андрей Таран заявил, что вооруженные силы страны пока не могут отказаться от призыва на срочную службу."Это (отказ от срочной службы – ред.) возможно уже с 2023 года", - заявил Корниенко в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном во вторник.По его словам, отказ от срочной службы будет постепенно воплощаться после принятия закона о национальном сопротивлении.Президент Украины Виктор Янукович в 2013 году подписал указ об осуществлении в октябре этого же года последнего призыва в армию, с 2014 года планировалось призыв прекратить. Предполагалось, что украинская армия до конца 2014 года должна полностью перейти к комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту. При этом по состоянию на конец 2013 года в вооруженных силах Украины по контракту было укомплектовано около 60% должностей рядового и сержантского состава. Однако в 2014 году после обострения ситуации в Донбассе призыв на срочную службу был возобновлен.
https://ria.ru/20210616/armiya-1737239796.html
https://ria.ru/20200924/ukraina-ucheniya-1577669473.html
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александр корниенко, ситуация в днр и лнр, андрей таранов, донбасс, министерство обороны украины, владимир зеленский, украина, в мире
На Украине хотят отказаться от призыва на срочную службу с 2023 года
Глава "Слуги народа" Корниенко: Украина может отказаться от призыва в армию с 2023 года