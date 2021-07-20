https://ria.ru/20210720/priznanie-1742047208.html

Украина случайно признала независимость Абхазии

Украина случайно признала независимость Абхазии - РИА Новости, 20.07.2021

Украина случайно признала независимость Абхазии

Пресс-служба офиса Владимира Зеленского опубликовала сообщение, в котором Украина фактически признала независимость Абхазии, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T15:27

2021-07-20T15:27

2021-07-20T17:36

владимир зеленский

абхазия

грузия

украина

в мире

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пресс-служба офиса Владимира Зеленского опубликовала сообщение, в котором Украина фактически признала независимость Абхазии, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.На днях украинский лидер совершил визит в Грузию, информация об этом появилась на сайте офиса президента.В изначальной версии сообщения говорилось о том, что "президент ознакомился с ситуацией на границе с Абхазией". Таким образом, Киев де-факто признал независимость республики.В свою очередь, абхазский дипломат Кан Тания даже успел поблагодарить Зеленского на своей странице в Facebook.Однако позднее офис президента исправил слово "граница" на "линия оккупации".Признание суверенитетаВ ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли Южную Осетию из установок залпового огня "Град", атаковали и частично разрушили ее столицу Цхинвал.Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Затем 26 августа 2008 года Кремль признал суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Как объясняло российское руководство, это решение отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако в Тбилиси считают эти две страны своими оккупированными территориями.

https://ria.ru/20200323/1568999539.html

абхазия

грузия

украина

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владимир зеленский, абхазия, грузия, украина, в мире