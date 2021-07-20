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Рэпер Слава КПСС сообщил о пожаре в своей квартире в Петербурге
Рэпер Слава КПСС сообщил о пожаре в своей квартире в Петербурге - РИА Новости, 20.07.2021
Рэпер Слава КПСС сообщил о пожаре в своей квартире в Петербурге
Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, сообщил о пожаре в его квартире в Петербурге. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:44
2021-07-20T19:44
2021-07-20T19:58
гнойный (вячеслав машнов)
россия
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, сообщил о пожаре в его квартире в Петербурге."Кто ща тоже ходит по пепелищу своей квартиры в желтых кроксах?" - написал Машнов в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию, где виден обгоревший участок двух стен в комнате, а также пострадавший от огня пол.По данным регионального телеканала "78", возгорание произошло в квартире рэпера на улице Трефолева в Кировском районе Санкт-Петербурга. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.Согласно материалам городского управления МЧС РФ, в понедельник в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 3 квадратных метра. Сведения о пострадавших не поступали. Персональные данные владельцев квартиры не уточняются.
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гнойный (вячеслав машнов), россия, санкт-петербург, происшествия
19:44 20.07.2021 (обновлено: 19:58 20.07.2021)
Рэпер Слава КПСС сообщил о пожаре в своей квартире в Петербурге
Рэпер Машнов, известный под псевдонимом Слава КПСС, сообщил о пожаре в его квартире в Петербурге