https://ria.ru/20210720/pozhar-1742100298.html

Рэпер Слава КПСС сообщил о пожаре в своей квартире в Петербурге

Рэпер Слава КПСС сообщил о пожаре в своей квартире в Петербурге - РИА Новости, 20.07.2021

Рэпер Слава КПСС сообщил о пожаре в своей квартире в Петербурге

Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, сообщил о пожаре в его квартире в Петербурге. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T19:44

2021-07-20T19:44

2021-07-20T19:58

гнойный (вячеслав машнов)

россия

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, сообщил о пожаре в его квартире в Петербурге."Кто ща тоже ходит по пепелищу своей квартиры в желтых кроксах?" - написал Машнов в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию, где виден обгоревший участок двух стен в комнате, а также пострадавший от огня пол.По данным регионального телеканала "78", возгорание произошло в квартире рэпера на улице Трефолева в Кировском районе Санкт-Петербурга. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.Согласно материалам городского управления МЧС РФ, в понедельник в двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 3 квадратных метра. Сведения о пострадавших не поступали. Персональные данные владельцев квартиры не уточняются.

https://ria.ru/20210708/eldzhey-1740469435.html

россия

санкт-петербург

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2021

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гнойный (вячеслав машнов), россия, санкт-петербург, происшествия