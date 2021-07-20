На Камчатке потушили природный пожар в Корякском заповеднике

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Природный пожар, действовавший на территории Корякского заповедника на Камчатке, ликвидирован, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, под управлением которого находится охраняемая территория."В настоящее время в Камчатском крае действует несколько природных пожаров, поэтому для борьбы с огнем на территории Корякского заповедника мы попросили помощи у Рослесхоза. Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу выделил силы из авиалесоохраны Приморья. Мы оперативно доставили людей в село Манилы, и оттуда они производили вылеты к месту тушения пожара на вертолете. Работы проводились в два этапа. Сейчас угрозы заповеднику нет, пожар ликвидирован", – приводятся в сообщении слова руководителя агентства лесного хозяйства Камчатского края Дмитрия Щипицына.В Корякском заповеднике горел лес на площади более 32 тысячи гектаров. Причина пожара не установлена, одна из основных версий – сухие грозы, сказали в заповеднике.По словам инспекторов, на водоемах они наблюдали уток, гусей и лебедей-кликунов, которые не стали покидать зону пожара, отдыхали и кормились.Корякский заповедник расположен в Корякском округе Камчатского края. В нем сохраняется уникальный природный комплекс севера Камчатки — берингийская лесотундра, места массового пролета и гнездования водоплавающих и околоводных птиц, морские и приморские экосистемы Берингова моря с крупными колониями морских птиц и лежбищами морских млекопитающих. В границах Корякского нагорья, часть которого входит в состав заповедника, обитает крупнейшая в России популяция кречетов.Всего на Камчатке с начала пожароопасного сезона зарегистрирован 31 лесной пожар на общей площади 134 тысячи гектаров. На прошлой неделе было ликвидировано четыре лесных пожара: один в Быстринском районе и три - в Пенжинском. За прошедшую неделю лесоохране и добровольцам удалось снять угрозу с населенных пунктов Оклан и Парень. Действующими остаются пять природных пожаров.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Природный пожар, действовавший на территории Корякского заповедника на Камчатке, ликвидирован, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника, под управлением которого находится охраняемая территория.
"В настоящее время в Камчатском крае действует несколько природных пожаров, поэтому для борьбы с огнем на территории Корякского заповедника мы попросили помощи у Рослесхоза. Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу выделил силы из авиалесоохраны Приморья. Мы оперативно доставили людей в село Манилы, и оттуда они производили вылеты к месту тушения пожара на вертолете. Работы проводились в два этапа. Сейчас угрозы заповеднику нет, пожар ликвидирован", – приводятся в сообщении слова руководителя агентства лесного хозяйства Камчатского края Дмитрия Щипицына.
В Корякском заповеднике горел лес на площади более 32 тысячи гектаров. Причина пожара не установлена, одна из основных версий – сухие грозы, сказали в заповеднике.
"В первые дни борьбу с пожаром осложняла солнечная ветреная погода. Огонь очень быстро распространялся по ягодникам, кедровому стланику, вспыхивали даже осоки и злаки на болотцах. Поэтому иногда целый день тяжелейшей работы в тундре, когда приходилось идти со снаряжением, цепляясь ногами за корни кустарников, был перечеркнут из-за новых возгораний... С приходом циклона и туманов стало значительно легче", – рассказал государственный инспектор Кроноцкого заповедника Николай Соловьев.
По словам инспекторов, на водоемах они наблюдали уток, гусей и лебедей-кликунов, которые не стали покидать зону пожара, отдыхали и кормились.
Корякский заповедник расположен в Корякском округе Камчатского края. В нем сохраняется уникальный природный комплекс севера Камчатки — берингийская лесотундра, места массового пролета и гнездования водоплавающих и околоводных птиц, морские и приморские экосистемы Берингова моря с крупными колониями морских птиц и лежбищами морских млекопитающих. В границах Корякского нагорья, часть которого входит в состав заповедника, обитает крупнейшая в России популяция кречетов.
Всего на Камчатке с начала пожароопасного сезона зарегистрирован 31 лесной пожар на общей площади 134 тысячи гектаров. На прошлой неделе было ликвидировано четыре лесных пожара: один в Быстринском районе и три - в Пенжинском. За прошедшую неделю лесоохране и добровольцам удалось снять угрозу с населенных пунктов Оклан и Парень. Действующими остаются пять природных пожаров.
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