https://ria.ru/20210720/potok-1742076341.html

Политолог оценил возможность договоренности по "Северному потоку — 2"

Политолог оценил возможность договоренности по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 20.07.2021

Политолог оценил возможность договоренности по "Северному потоку — 2"

Киев не получит немецкие деньги в рамках сделки с США по "Северному потоку 2", в настоящее время Берлин просто не располагает такими суммами, а для привлечения... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:28

2021-07-20T17:28

2021-07-20T17:28

россия

северный поток — 2

александр рар

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в мире

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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Киев не получит немецкие деньги в рамках сделки с США по "Северному потоку 2", в настоящее время Берлин просто не располагает такими суммами, а для привлечения частного бизнеса из ФРГ Украина должна "сделать домашнее задание", реформировав правовую и политическую систему, считает немецкий политолог Александр Рар.Ранее СМИ сообщили, что договоренности между США и Германией о проекте "Северного потока 2" достигнуты, об их содержании станет известно в ближайшие дни."Украинцы не будут рады. Как следует из реакции Киева, они ждут денег. Но сейчас другая ситуация, деньги не могут быть подарены Украине просто за противостояние с Россией", - заявил РИА Новости политолог, добавив, что "у немецкого государства нет таких денег, речь может идти о призыве к немецким компаниям работать в Украине, однако для этого там должна быть изменена правовая система, в частности положения о частной собственности"."Немцы хотят помочь, но они будут использовать механизмы рыночной экономики. Украинцы должны создать предпосылки для того, чтобы помощь была оказана. Для этого Киев должен сделать домашнее задание в области права, политических реформ. Это долгий путь и он вызовет непонимание у украинцев, которые считают, что они просто должны получить немецкие деньги", - считает эксперт.С американской стороны, по словам Рара, сейчас в меньшей степени присутствует "заинтересованность в продаже своего СПГ в Германию и ЕС, в контроле над энергетической политикой ЕС", однако они тоже не хотят "оплачивать развитие Украины". Однако после пандемии коронавируса Европу ждут более или менее острые экономические кризисы, и "они не пощадят Украину, можно представить себе, до какой степени Киев будет нуждаться в деньгах, если уже есть сложности в оплате кредитов", сказал Рар. Поэтому в Вашингтоне хотели бы "прикрепить Украину к российскому "денежному крану" в течение последующего десятилетия" в рамках договора о транзите газа из РФ в Европу. Американцы хотели бы, чтобы немцы "дали твердые гарантии о том, что в случае прекращения газового транзита через Украину в связи с работой "Северного потока 2" Берлин компенсирует Киеву ущерб"."Теоретически Германия может пообещать, что если такой случай, в который вообще никто не верит, наступит, то Украине будет оказана помощь. Но конкретно Германия не может сейчас просто так передать Украине деньги. Германия может пообещать США включить Украину в европейский энергетический союз, но в данном направлении ЕС ориентируется сегодня не на газ, уголь и нефть, а на возобновляемую энергетику. Это значит, что у Украины нет других возможностей, кроме как пойти по пути возобновляемой энергетики", - добавил Рар, указав, что в этом случае Киеву придется поломать голову над тем, где найти средства для модернизации и реновации имеющихся газовый сетей с целью перевода их на транзит "зеленого водорода" в случае предложения со стороны Берлина о партнерстве в данной отрасли.

https://ria.ru/20210719/gazoprovod-1741805330.html

https://ria.ru/20210717/potok-1741634941.html

https://ria.ru/20210716/potok-1741481371.html

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германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, александр рар, германия, сша, киев, в мире