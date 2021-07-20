https://ria.ru/20210720/potok-1741981997.html

Эксперт оценила шансы США помешать "Северному потоку — 2"

Эксперт оценила шансы США помешать "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 20.07.2021

Эксперт оценила шансы США помешать "Северному потоку — 2"

США уже не смогут помешать завершению строительства "Северного потока 2", но угроза проекту в перспективе может исходить не от американского давления, а от... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:41

2021-07-20T10:41

2021-07-20T10:42

россия

татьяна романова

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

ангела меркель

джо байден

сша

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. США уже не смогут помешать завершению строительства "Северного потока 2", но угроза проекту в перспективе может исходить не от американского давления, а от изменения энергетического баланса ЕС, считает доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова.В понедельник СМИ сообщили, что США и Германия смогли устранить разногласия по "Северному потоку 2" и объявят о сделке в ближайшие дни.Ранее на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров лидеров ФРГ и США канцлер Ангела Меркель сообщила прессе, что обсудила с президентом Джо Байденом проект "Северный поток 2" в контексте отношений с Россией и Украиной. Канцлер подчеркнула, что позиции Германии и США по данному проекту различаются. Она добавила, что Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, а "Северный поток 2" является дополнительным проектом, не замещающим украинский транзит."Вопрос со строительством "Северного потока 2" был закрыт еще до поездки Меркель в Вашингтон, другое дело, что условием функционирования потока является продолжение транзита российского газа через Украину, поддержание страны на плаву, гарантия какого-то минимума доходов от поставки природного газа. Германия поддержала это решение", - пояснила эксперт РИА Новости.По ее словам, препятствовать завершению строительства трубопровода со стороны американцев уже "бесполезно", но существует другая угроза – смена энергетических приоритетов."Очевидно, что препятствовать строительству "Северного потока 2" бесполезно, ведь оно уже близится к завершению, хотя американцы, конечно, могут это делать. Скорее всего, труба будет эксплуатироваться по своему назначению, но к 2030-2035 году, когда будут преобладать возобновляемые источники энергии, проблема будет заключаться не в американском давлении, а в изменении энергетического баланса ЕС", - отметила эксперт.По мнению Романовой, вопрос заключается в том, будет ли трубопровод вообще эксплуатироваться и в каком объеме."Вопрос не в том, что будет происходить в краткосрочной перспективе, а в том, как будет использоваться трубопровод после 2030-2035 годов, когда цели перехода на возобновляемые источники энергии станут более жесткими", - считает эксперт.Однако она подчеркнула, что энергетический переход на транзитном этапе также потребует использования природного газа, поэтому "Северный поток 2" еще понадобится. Кроме того, ряд экспертов и представителей компании, связанной с этим проектом, отмечают, что трубопровод можно будет использовать для транспортировки водорода."Но если процент водорода повысится, то придется реконструировать трубу", - добавила Романова.Пока же бизнес-интересы преобладают над политической конъюнктурой, и немецкая сторона не откажется от эксплуатации "Северного потока 2", полагает эксперт. По ее словам, смена партии во главе Германии не изменит отношения к проекту."Только Партия зеленых критически относится к этому проекту, остальные поддерживают "Северный поток 2", но даже если они придут к власти, интересы бизнеса возобладают, и на практике их позиция будет менее критичной, чем они декларируют", - сказала Романова."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

https://ria.ru/20210719/gazoprovod-1741805330.html

https://ria.ru/20210718/ukraina-1741750944.html

https://ria.ru/20210717/stsenariy-1741669698.html

https://ria.ru/20210717/potok-1741634941.html

https://ria.ru/20210715/potok-1741401276.html

россия

балтийское море

сша

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