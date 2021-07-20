https://ria.ru/20210720/posobie-1742078765.html

Профсоюзы предложили изменить минимальный размер пособия по безработице

Профсоюзы предложили изменить минимальный размер пособия по безработице - РИА Новости, 20.07.2021

Профсоюзы предложили изменить минимальный размер пособия по безработице

Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предлагает установить минимальный размер пособия по... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:41

2021-07-20T17:41

2021-07-20T17:41

пособие по безработице

россия

общество

экономика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) предлагает установить минимальный размер пособия по безработице в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения по субъекту, следует из заключения по вопросу "О проекте Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года".Согласно заключению, профсоюзы предлагают совершенствовать налоговое законодательство в части установления налога на доходы физических лиц для исключения из налогооблагаемой базы суммы, равной минимальному размеру оплаты труда, а также для дальнейшего совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц - повышения ставок доходов наиболее обеспеченных граждан.Это позволит компенсировать выпадающие расходы и увеличить возможности по социальной поддержке наименее обеспеченной части населения."Обеспечить достаточное финансирование мероприятия "Обеспечение социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" в целях установления минимальной величины пособия по безработице в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, а максимальной величины пособия - в размере среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в соответствующем субъекте Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210720/indeksatsiya-1742068325.html

https://ria.ru/20210720/profsoyuzy-1742073461.html

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пособие по безработице, россия, общество, экономика