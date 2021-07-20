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Мурманская область
https://ria.ru/20210720/port-1742059172.html
Строительство порта "Лавна" должно начаться в ближайшее время
Строительство порта "Лавна" должно начаться в ближайшее время - РИА Новости, 20.07.2021
Строительство порта "Лавна" должно начаться в ближайшее время
Площадка строительства морского торгового порта "Лавна" на западном берегу Кольского залива до конца недели будет передана новому подрядчику, после чего... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:24
2021-07-20T16:24
мурманская область
кольский залив
гтлк
евгений дитрих
мурманская область
экономика
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МУРМАНСК, 20 июл – РИА Новости. Площадка строительства морского торгового порта "Лавна" на западном берегу Кольского залива до конца недели будет передана новому подрядчику, после чего реализация ключевого проекта Мурманского транспортного узла перейдёт в практическую фазу, сообщили представители ООО "Морской торговый порт "Лавна" и ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом."Очень здорово, что знаковый, важнейший проект Мурманского транспортного узла живёт, начинается активное строительство, реализация проекта с учётом тех решений, которые были приняты правительством РФ", - подчеркнул Чибис.Он сообщил, что власти Мурманской области со своей стороны оказывали и будут оказывать всю необходимую поддержку, чтобы проект реализовался как на федеральном, так и на местном уровне с точки зрения процедурных и организационных моментов, чтобы у одного из ключевых инвесторов меньше было препятствий для его реализации.Генеральный директор ООО "Морской торговый порт "Лавна" Станислав Мультах отметил, что за последнее время инвесторы серьёзно продвинулись в подготовке к практической реализации своих планов. Подготовлены все необходимые документы для того, чтобы до конца текущей недели подрядчик мог выйти на площадку."Начнутся первоочередные работы – это обустройство временных зданий и сооружений на территории, испытание свай. Всё это позволит нам вести полноценное дальнейшее движение по проекту в рамках той дорожной карты, которая была утверждена Минтрансом России", – пояснил руководитель компании.В конце апреля генеральный директор ПАО "ГТЛК" Евгений Дитрих лично осмотрел площадку "Лавны" и подтвердил намерение базового инвестора проекта завершить строительство к 2023 году.Согласно проекту терминала "Лавна", планируется создание транспортной инфраструктуры, строительство контейнерного, угольного и нефтяного терминалов, а также реконструкция уже существующих. Также планируется построить железнодорожную ветку Выходной-Лавна. Ранее грузоотправители сообщали о планируемых объемах перевалки грузов в морском терминале "Лавна" – 18,6 миллиона тонн с 2024 года.
https://ria.ru/20210719/zdravookhranenie-1741862223.html
https://ria.ru/20210712/vetropark-1740985445.html
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кольский залив, гтлк, евгений дитрих, мурманская область, экономика
16:24 20.07.2021
 
Строительство порта "Лавна" должно начаться в ближайшее время

Строительство порта "Лавна" в Мурманской области должно начаться в ближайшее время

© РИА Новости / Пронин Андрей НиколаевичКольский залив
Кольский залив - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Пронин Андрей Николаевич
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 20 июл – РИА Новости. Площадка строительства морского торгового порта "Лавна" на западном берегу Кольского залива до конца недели будет передана новому подрядчику, после чего реализация ключевого проекта Мурманского транспортного узла перейдёт в практическую фазу, сообщили представители ООО "Морской торговый порт "Лавна" и ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" в ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.
"Очень здорово, что знаковый, важнейший проект Мурманского транспортного узла живёт, начинается активное строительство, реализация проекта с учётом тех решений, которые были приняты правительством РФ", - подчеркнул Чибис.
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Он сообщил, что власти Мурманской области со своей стороны оказывали и будут оказывать всю необходимую поддержку, чтобы проект реализовался как на федеральном, так и на местном уровне с точки зрения процедурных и организационных моментов, чтобы у одного из ключевых инвесторов меньше было препятствий для его реализации.
Генеральный директор ООО "Морской торговый порт "Лавна" Станислав Мультах отметил, что за последнее время инвесторы серьёзно продвинулись в подготовке к практической реализации своих планов. Подготовлены все необходимые документы для того, чтобы до конца текущей недели подрядчик мог выйти на площадку.
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"Начнутся первоочередные работы – это обустройство временных зданий и сооружений на территории, испытание свай. Всё это позволит нам вести полноценное дальнейшее движение по проекту в рамках той дорожной карты, которая была утверждена Минтрансом России", – пояснил руководитель компании.
В конце апреля генеральный директор ПАО "ГТЛК" Евгений Дитрих лично осмотрел площадку "Лавны" и подтвердил намерение базового инвестора проекта завершить строительство к 2023 году.
Согласно проекту терминала "Лавна", планируется создание транспортной инфраструктуры, строительство контейнерного, угольного и нефтяного терминалов, а также реконструкция уже существующих. Также планируется построить железнодорожную ветку Выходной-Лавна. Ранее грузоотправители сообщали о планируемых объемах перевалки грузов в морском терминале "Лавна" – 18,6 миллиона тонн с 2024 года.
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