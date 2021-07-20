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В Совфеде назвали Порошенко фантазером после его обещания вернуть Крым
В Совфеде назвали Порошенко фантазером после его обещания вернуть Крым - РИА Новости, 20.07.2021
В Совфеде назвали Порошенко фантазером после его обещания вернуть Крым
Бывший президент Украины Петр Порошенко, пообещавший отобрать у России Крым за один год, известный "фантазёр", и такие заявления это только подтверждают, заявил РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T09:45
2021-07-20T10:00
россия
владимир джабаров
петр порошенко
совет федерации рф
владимир путин
севастополь
оон
украина
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко, пообещавший отобрать у России Крым за один год, известный "фантазёр", и такие заявления это только подтверждают, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Порошенко ранее пообещал за год отобрать Крым у России, говорится в обращении к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, которое Порошенко опубликовал в Facebook."Он известный фантазёр, и доказывал это регулярно - я в свою бытность президентом Украины, и после этого. Видимо, он готовится к новой президентской кампании", - заявил Джабаров.Сенатор напомнил известную пословицу о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад, и отметил, что Порошенко "очень успешно по ней идёт"."Все эти заявления украинских политиков гроша ломаного не стоят. Крым уже решил свою судьбу в марте 2014 года", - заключил Джабаров.В начале июля Верховная рада приняла закон "О коренных народах Украины", в котором отдельно прописаны народы, сформировавшиеся на территории Крыма, — крымские татары, караимы и крымчаки. При этом русские, белорусы, венгры, греки, болгары и другие проживающие на Украине народности к коренным относиться не могут. Закон пока не вступил в силу, его еще должен подписать президент Владимир Зеленский. Москва резко раскритиковала этот документ. В МИД его назвали дискриминационным и нарушающим основополагающие международные договоры в области прав человека, а президент Владимир Путин отметил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20210716/ukraina-1741601900.html
https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html
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россия, владимир джабаров, петр порошенко, совет федерации рф, владимир путин, севастополь, оон, украина
09:45 20.07.2021 (обновлено: 10:00 20.07.2021)
 
В Совфеде назвали Порошенко фантазером после его обещания вернуть Крым

В Совфеде назвали Порошенко фантазером после его обещания отобрать у России Крым

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко, пообещавший отобрать у России Крым за один год, известный "фантазёр", и такие заявления это только подтверждают, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Порошенко ранее пообещал за год отобрать Крым у России, говорится в обращении к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, которое Порошенко опубликовал в Facebook.
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"Он известный фантазёр, и доказывал это регулярно - я в свою бытность президентом Украины, и после этого. Видимо, он готовится к новой президентской кампании", - заявил Джабаров.
Сенатор напомнил известную пословицу о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад, и отметил, что Порошенко "очень успешно по ней идёт".
"Все эти заявления украинских политиков гроша ломаного не стоят. Крым уже решил свою судьбу в марте 2014 года", - заключил Джабаров.
В начале июля Верховная рада приняла закон "О коренных народах Украины", в котором отдельно прописаны народы, сформировавшиеся на территории Крыма, — крымские татары, караимы и крымчаки. При этом русские, белорусы, венгры, греки, болгары и другие проживающие на Украине народности к коренным относиться не могут. Закон пока не вступил в силу, его еще должен подписать президент Владимир Зеленский. Москва резко раскритиковала этот документ. В МИД его назвали дискриминационным и нарушающим основополагающие международные договоры в области прав человека, а президент Владимир Путин отметил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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