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Польша отказалась считать Россию цивилизованной страной
Польша отказалась считать Россию цивилизованной страной - РИА Новости, 20.07.2021
Польша отказалась считать Россию цивилизованной страной
Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач обвинил Россию в "неуважении принципов цивилизованного мира" из-за отказа вернуть обломки разбившегося в 2010... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T20:53
2021-07-20T20:59
россия
ту-154
межгосударственный авиационный комитет
лех качиньский
польша
москва
варшава
катастрофа польского самолета под смоленском. реакция, соболезнования, комментарии
в мире
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач обвинил Россию в "неуважении принципов цивилизованного мира" из-за отказа вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолета президента Леха Качиньского."Россия не выполняет свои обязанности. Она не отвечает на призывы международного сообщества", — возмутился он в беседе с wPolsce.Также Пшидач считает, что в данный момент контакты между Москвой и Варшавой возможны только на низком уровне."Здесь нет совершенно никаких предпосылок для политического диалога. Для нас Россия — это очень большой вызов", — заключил он, отметив, что Польша стремится "оказать влияние" на Россию и намерена привлечь для этого союзников из ЕС.В России подчеркивали, что обломки самолета, разбившегося под Смоленском, остаются в стране согласно действующему законодательству. Отмечалось, что польская сторона еще не завершила расследование, и до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.Официальный представитель МИД Мария Захарова также поясняла, что обломки самолета являются вещественным доказательством и в соответствии со статьей 82 Уголовно-процессуального кодекса России должны "храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу, либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела".Генеральная прокуратура Польши продлила расследование уголовного дела о смоленской авиакатастрофе до конца 2021 года. В России считают ряд аспектов расследования политически ангажированными.Польский Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский и его супруга.Спустя год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования назвал причиной крушения решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами — недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши, в свою очередь, решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить отчет.
https://ria.ru/20210720/nato-1742078330.html
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россия, ту-154, межгосударственный авиационный комитет, лех качиньский, польша, москва, варшава, катастрофа польского самолета под смоленском. реакция, соболезнования, комментарии, в мире
20:53 20.07.2021 (обновлено: 20:59 20.07.2021)
 
Польша отказалась считать Россию цивилизованной страной

Замглавы МИД Польши Пшидач заявил о невозможности диалога между Москвой и Варшавой

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / Alik Keplicz
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач обвинил Россию в "неуважении принципов цивилизованного мира" из-за отказа вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолета президента Леха Качиньского.
"Россия не выполняет свои обязанности. Она не отвечает на призывы международного сообщества", — возмутился он в беседе с wPolsce.
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Также Пшидач считает, что в данный момент контакты между Москвой и Варшавой возможны только на низком уровне.
"Здесь нет совершенно никаких предпосылок для политического диалога. Для нас Россия — это очень большой вызов", — заключил он, отметив, что Польша стремится "оказать влияние" на Россию и намерена привлечь для этого союзников из ЕС.
В России подчеркивали, что обломки самолета, разбившегося под Смоленском, остаются в стране согласно действующему законодательству. Отмечалось, что польская сторона еще не завершила расследование, и до завершения всех процессуальных действий обломки должны оставаться в распоряжении российского следствия.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова также поясняла, что обломки самолета являются вещественным доказательством и в соответствии со статьей 82 Уголовно-процессуального кодекса России должны "храниться при уголовном деле до вступления приговора в законную силу, либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела".
Генеральная прокуратура Польши продлила расследование уголовного дела о смоленской авиакатастрофе до конца 2021 года. В России считают ряд аспектов расследования политически ангажированными.
Польский Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский и его супруга.
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Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши, в свою очередь, решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу и представить отчет.
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РоссияТу-154Межгосударственный авиационный комитетЛех КачиньскийПольшаМоскваВаршаваКатастрофа польского самолета под Смоленском. Реакция, соболезнования, комментарииВ мире
 
 
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