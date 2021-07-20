https://ria.ru/20210720/peskov-1742025618.html
Песков ответил на слухи о переходе Яновского в администрацию президента
Песков ответил на слухи о переходе Яновского в администрацию президента - РИА Новости, 20.07.2021
Песков ответил на слухи о переходе Яновского в администрацию президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о возможном переходе бывшего замглавы Минэнерго Анатолия Яновского в... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:42
2021-07-20T13:42
2021-07-20T13:42
россия
анатолий яновский
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о возможном переходе бывшего замглавы Минэнерго Анатолия Яновского в администрацию президента, отметив, что если такое назначение состоится, соответствующий документ будет опубликован.Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Анатолия Яновского от должности замглавы Минэнерго, где он проработал более 20 лет."Традиционно мы никогда не анонсируем кадровые назначения. Если такое назначение состоится, то естественно, соответствующий документ будет опубликован", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать появившиеся публикации о возможном переходе Яновского в администрацию президента.
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россия, анатолий яновский, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дмитрий песков, политика
Песков ответил на слухи о переходе Яновского в администрацию президента
Пресс-секретарь президента Песков не стал комментировать слухи о переходе Яновского в АП