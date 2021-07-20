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"Ничего такого там нет". Песков опроверг слухи о стройке в Ново-Огарево
"Ничего такого там нет". Песков опроверг слухи о стройке в Ново-Огарево - РИА Новости, 20.07.2021
"Ничего такого там нет". Песков опроверг слухи о стройке в Ново-Огарево
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о стройке в Ново-Огарево, отметив, что ничего такого там нет. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:06
2021-07-20T16:07
ново-огарево (московская область)
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о стройке в Ново-Огарево, отметив, что ничего такого там нет.
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ново-огарево (московская область), дмитрий песков, владимир путин, политика, россия
13:06 20.07.2021 (обновлено: 16:07 20.07.2021)
 
"Ничего такого там нет". Песков опроверг слухи о стройке в Ново-Огарево

Пресс-секретарь президента Песков опроверг сообщения о стройке в Ново-Огарево

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о стройке в Ново-Огарево, отметив, что ничего такого там нет.

"В Ново-Огарево нет никаких строек. Это резиденция главы государства. <...> Я могу сказать, что на территории резиденции президента нет никаких строек", — сказал Песков, отвечая на вопрос о правдивости публикации в интернете, где сообщалось о стройке по соседству с резиденцией президента Владимира Путина в Ново-Огарево.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осматривают российский многофункциональный истребитель Су-57 - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 12:58
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Ново-Огарево (Московская область)Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитикаРоссия
 
 
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