https://ria.ru/20210720/peskov-1742017057.html

"Ничего такого там нет". Песков опроверг слухи о стройке в Ново-Огарево

"Ничего такого там нет". Песков опроверг слухи о стройке в Ново-Огарево - РИА Новости, 20.07.2021

"Ничего такого там нет". Песков опроверг слухи о стройке в Ново-Огарево

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о стройке в Ново-Огарево, отметив, что ничего такого там нет. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:06

2021-07-20T13:06

2021-07-20T16:07

ново-огарево (московская область)

дмитрий песков

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о стройке в Ново-Огарево, отметив, что ничего такого там нет.

https://ria.ru/20210715/maks-1741365508.html

ново-огарево (московская область)

россия

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2021

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ново-огарево (московская область), дмитрий песков, владимир путин, политика, россия