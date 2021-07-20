https://ria.ru/20210720/peskov-1742017057.html
"Ничего такого там нет". Песков опроверг слухи о стройке в Ново-Огарево
"Ничего такого там нет". Песков опроверг слухи о стройке в Ново-Огарево - РИА Новости, 20.07.2021
"Ничего такого там нет". Песков опроверг слухи о стройке в Ново-Огарево
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о стройке в Ново-Огарево, отметив, что ничего такого там нет. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:06
2021-07-20T13:06
2021-07-20T16:07
ново-огарево (московская область)
дмитрий песков
владимир путин
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737570130_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_478b062f2d05296f2ac2738119e1bf3a.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о стройке в Ново-Огарево, отметив, что ничего такого там нет.
https://ria.ru/20210715/maks-1741365508.html
ново-огарево (московская область)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737570130_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a01927fb7dba02fdf5e932664a12a4de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ново-огарево (московская область), дмитрий песков, владимир путин, политика, россия
13:06 20.07.2021 (обновлено: 16:07 20.07.2021)
"Ничего такого там нет". Песков опроверг слухи о стройке в Ново-Огарево
Пресс-секретарь президента Песков опроверг сообщения о стройке в Ново-Огарево