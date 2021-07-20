https://ria.ru/20210720/peregovory-1741964199.html

ФСВТС проведет крупные переговоры с иностранными делегациями на МАКС-2021

ФСВТС проведет крупные переговоры с иностранными делегациями на МАКС-2021 - РИА Новости, 20.07.2021

ФСВТС проведет крупные переговоры с иностранными делегациями на МАКС-2021

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России проведет переговоры на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 с целым... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T07:56

2021-07-20T07:56

2021-07-20T09:06

макс-2021

россия

дмитрий шугаев

москва

белоруссия

жуковский

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741879845_0:0:2532:1425_1920x0_80_0_0_ad33e4f5bb4c833d6a2380214a897f1b.jpg

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России проведет переговоры на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 с целым рядом иностранных делегаций, включая делегации Китая, Индии, Мьянмы и Белоруссии, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии МАКСа директор службы Дмитрий Шугаев.По его словам, традиционно ФСВТС России, а также все российские субъекты военно-технического сотрудничества будут максимально использовать площадку авиасалона МАКС для организации переговоров.При этом он добавил, что говорить о конкретных контрактах, которые могут быть подписаны на авиасалоне, пока рано. "Мы ведем постоянную работу по развитию военно-технического взаимодействия с нашими иностранными партнерами, сюда входят и мероприятия по подготовке и подписанию контрактов на поставку нашей продукции военного назначения, а также контрактов по ремонту и обслуживанию ранее поставленной техники. В ходе салона у нас запланирован ряд переговоров с иностранными заказчиками, о конкретных результатах этой работы можно с говорить по итогам выставки", - сказал глава ФСВТС.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.Читайте полный текст интервью Дмитрия Шугаева >>

https://ria.ru/20210720/su-35-1741963567.html

россия

москва

белоруссия

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, россия, дмитрий шугаев, москва, белоруссия, жуковский, безопасность, в мире