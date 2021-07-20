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ФСВТС проведет крупные переговоры с иностранными делегациями на МАКС-2021
ФСВТС проведет крупные переговоры с иностранными делегациями на МАКС-2021 - РИА Новости, 20.07.2021
ФСВТС проведет крупные переговоры с иностранными делегациями на МАКС-2021
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России проведет переговоры на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 с целым... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T07:56
2021-07-20T09:06
макс-2021
россия
дмитрий шугаев
москва
белоруссия
жуковский
безопасность
в мире
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России проведет переговоры на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 с целым рядом иностранных делегаций, включая делегации Китая, Индии, Мьянмы и Белоруссии, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии МАКСа директор службы Дмитрий Шугаев.По его словам, традиционно ФСВТС России, а также все российские субъекты военно-технического сотрудничества будут максимально использовать площадку авиасалона МАКС для организации переговоров.При этом он добавил, что говорить о конкретных контрактах, которые могут быть подписаны на авиасалоне, пока рано. "Мы ведем постоянную работу по развитию военно-технического взаимодействия с нашими иностранными партнерами, сюда входят и мероприятия по подготовке и подписанию контрактов на поставку нашей продукции военного назначения, а также контрактов по ремонту и обслуживанию ранее поставленной техники. В ходе салона у нас запланирован ряд переговоров с иностранными заказчиками, о конкретных результатах этой работы можно с говорить по итогам выставки", - сказал глава ФСВТС.МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.Читайте полный текст интервью Дмитрия Шугаева &gt;&gt;
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макс-2021, россия, дмитрий шугаев, москва, белоруссия, жуковский, безопасность, в мире
07:56 20.07.2021 (обновлено: 09:06 20.07.2021)
 
ФСВТС проведет крупные переговоры с иностранными делегациями на МАКС-2021

Глава ФСВТС Шугаев рассказал о запланированных на МАКС-2021 переговорах с иностранными делегациями

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России проведет переговоры на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 с целым рядом иностранных делегаций, включая делегации Китая, Индии, Мьянмы и Белоруссии, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии МАКСа директор службы Дмитрий Шугаев.
По его словам, традиционно ФСВТС России, а также все российские субъекты военно-технического сотрудничества будут максимально использовать площадку авиасалона МАКС для организации переговоров.
"У нас составлен довольно плотный график презентаций, встреч и переговоров с руководителями силовых ведомств, сотрудниками иностранных министерств, дипломатических миссий. В частности, должны состоятся встречи с делегациями Китая, Индии, Мьянмы, Белоруссии. На авиасалоне мы также планируем провести ряд переговоров с нашими партнерами из стран Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки и другими партнерами", - отметил Шугаев.
При этом он добавил, что говорить о конкретных контрактах, которые могут быть подписаны на авиасалоне, пока рано. "Мы ведем постоянную работу по развитию военно-технического взаимодействия с нашими иностранными партнерами, сюда входят и мероприятия по подготовке и подписанию контрактов на поставку нашей продукции военного назначения, а также контрактов по ремонту и обслуживанию ранее поставленной техники. В ходе салона у нас запланирован ряд переговоров с иностранными заказчиками, о конкретных результатах этой работы можно с говорить по итогам выставки", - сказал глава ФСВТС.
МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Шугаева >>
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