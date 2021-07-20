https://ria.ru/20210720/pavodok-1741972251.html

Жители двух затопленных паводком на Чукотке сел получат выплаты

Жители двух затопленных паводком на Чукотке сел получат выплаты - РИА Новости, 20.07.2021

Жители двух затопленных паводком на Чукотке сел получат выплаты

Власти начали выплаты жителям сел Марково и Ваеги на Чукотке, пострадавшим от паводка в июне, всего на эти цели направят почти 7 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T09:30

2021-07-20T09:30

2021-07-20T09:31

чукотский автономный округ

чукотка

анадырский район

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Власти начали выплаты жителям сел Марково и Ваеги на Чукотке, пострадавшим от паводка в июне, всего на эти цели направят почти 7 миллионов рублей, сообщает региональное правительство.Два села затопило в начале июня из-за подъема уровня рек Анадырь и Майн в Анадырском районе. В Марково и Ваеги были подтоплены дома, придомовые территории, два участка дороги местного значения, взлетно-посадочная полоса села Марково, участок территории Центра образования села Ваеги. В этом селе в превентивных целях отключили дизельную электростанцию, туда привезли генератор. Некоторых жителей поселили оказались в пунктах временного размещения, часть поселилась у родных. Вода из сел полностью ушла к 15 июня."В Чукотском автономном округе пострадавшим от паводка начали выплачивать компенсации. Их получат все 77 пострадавших семей из сёл Ваеги и Марково Анадырского района. Общий ущерб от весеннего половодья составил около 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.В Ваеги в июне в зону подтопления попали 47 домов и практически все придомовые территории. По оценке комиссий, ущерб жилищному фонду составил 2 миллиона рублей. В селе Марково пострадали 30 домов и восемь придомовых территорий, ущерб – почти 3,8 миллиона рублей. На выплаты семьям правительство региона выделило 5,795 миллиона рублей, ещё около миллиона направила администрация Анадырского района.Кроме того, определены места для строительства домов, в которые переселят жителей. Это будут два 12-квартирных дома и порядка 18 одноквартирных строений в селе Ваеги, а в селе Марково – 16 домостроений. Администрация Анадырского района начала искать подрядчиков для строительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210718/navodnenie-1741755073.html

https://ria.ru/20210715/mishustin-1741326836.html

чукотский автономный округ

чукотка

анадырский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотский автономный округ, чукотка, анадырский район