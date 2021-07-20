09:30 20.07.2021 (обновлено: 09:31 20.07.2021)
Жители двух затопленных паводком на Чукотке сел получат выплаты
Жители двух затопленных паводком на Чукотке сел получат почти 7 миллионов рублей
© РИА Новости / Евгений Земцов / Перейти в фотобанкПодтопленная улица из-за резкого подъема уровня в бассейне реки Зеи после прошедших сильных дождей
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Власти начали выплаты жителям сел Марково и Ваеги на Чукотке, пострадавшим от паводка в июне, всего на эти цели направят почти 7 миллионов рублей, сообщает региональное правительство.
Два села затопило в начале июня из-за подъема уровня рек Анадырь и Майн в Анадырском районе. В Марково и Ваеги были подтоплены дома, придомовые территории, два участка дороги местного значения, взлетно-посадочная полоса села Марково, участок территории Центра образования села Ваеги. В этом селе в превентивных целях отключили дизельную электростанцию, туда привезли генератор. Некоторых жителей поселили оказались в пунктах временного размещения, часть поселилась у родных. Вода из сел полностью ушла к 15 июня.
"В Чукотском автономном округе пострадавшим от паводка начали выплачивать компенсации. Их получат все 77 пострадавших семей из сёл Ваеги и Марково Анадырского района. Общий ущерб от весеннего половодья составил около 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В Ваеги в июне в зону подтопления попали 47 домов и практически все придомовые территории. По оценке комиссий, ущерб жилищному фонду составил 2 миллиона рублей. В селе Марково пострадали 30 домов и восемь придомовых территорий, ущерб – почти 3,8 миллиона рублей. На выплаты семьям правительство региона выделило 5,795 миллиона рублей, ещё около миллиона направила администрация Анадырского района.
Кроме того, определены места для строительства домов, в которые переселят жителей. Это будут два 12-квартирных дома и порядка 18 одноквартирных строений в селе Ваеги, а в селе Марково – 16 домостроений. Администрация Анадырского района начала искать подрядчиков для строительства.