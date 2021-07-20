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Козак рассказал, сколько украинцев стали гражданами России с 2016 года
Козак рассказал, сколько украинцев стали гражданами России с 2016 года - РИА Новости, 20.07.2021
Козак рассказал, сколько украинцев стали гражданами России с 2016 года
С 2016 по 2020 годы гражданство России приняли почти миллион граждан Украины, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:58
2021-07-20T16:08
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий козак
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. С 2016 по 2020 годы гражданство России приняли почти миллион граждан Украины, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тыс. граждан Украины", - сказал Козак в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.По словам Козака, "общая численность граждан Украины, находящихся в России и поставленных на миграционный учет в период 2019-2020 годов, составила около 2,5 миллионов человек". "Данными отдельно по Донбассу мы не располагаем", - указал замглавы администрации президента РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" подчеркнул, что проект "анти-Россия" отвергли миллионы жителей Украины, но их записали в сепаратисты и террористы, грозили этническими чистками. По его словам, "люди на юго-востоке мирно пытались отстоять свою позицию". Им стали грозить этническими чистками и применением военной силы, и жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь, отметил Путин. Российский лидер также напомнил, что Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнёров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки и встречают здесь радушие и поддержку.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210714/grazhdanstvo-1741211638.html
https://ria.ru/20210602/grazhdanstvo-1735272058.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
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луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий козак, в мире, россия, украина
15:58 20.07.2021 (обновлено: 16:08 20.07.2021)
 
Козак рассказал, сколько украинцев стали гражданами России с 2016 года

Замруководителя АП Козак: около миллиона украинцев с 2016 года получили российские паспорта

© РИА Новости / СтрингерПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. С 2016 по 2020 годы гражданство России приняли почти миллион граждан Украины, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 2016 по 2020 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тыс. граждан Украины", - сказал Козак в интервью Politique Internationale, текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 12:06
Более 600 тысяч жителей Донбасса стали гражданами России, заявил депутат
По словам Козака, "общая численность граждан Украины, находящихся в России и поставленных на миграционный учет в период 2019-2020 годов, составила около 2,5 миллионов человек". "Данными отдельно по Донбассу мы не располагаем", - указал замглавы администрации президента РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" подчеркнул, что проект "анти-Россия" отвергли миллионы жителей Украины, но их записали в сепаратисты и террористы, грозили этническими чистками. По его словам, "люди на юго-востоке мирно пытались отстоять свою позицию". Им стали грозить этническими чистками и применением военной силы, и жители Донецка, Луганска взялись за оружие, чтобы защитить свой дом, язык, свою жизнь, отметил Путин. Российский лидер также напомнил, что Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнёров Украины, а сотни тысяч украинцев приезжают в РФ на заработки и встречают здесь радушие и поддержку.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 15:35
На Украине предложили упростить получение гражданства для ряда россиян
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий КозакВ миреРоссияУкраина
 
 
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