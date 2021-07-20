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В Великобритании связали вакцину Pfizer с возникновением паралича Белла
В Великобритании связали вакцину Pfizer с возникновением паралича Белла - РИА Новости, 20.07.2021
В Великобритании связали вакцину Pfizer с возникновением паралича Белла
Вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech связали с двукратным возникновением паралича Белла, поражающего лицевые мускулы, после того как подобная побочная... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:30
2021-07-20T16:30
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech связали с двукратным возникновением паралича Белла, поражающего лицевые мускулы, после того как подобная побочная реакция дважды появлялась у 61-летнего британца - как после первой прививки, так и после второй, говорится в материале в научном журнале BMJ Case Reports.При параличе Белла возникает внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица. Согласно публикации на сайте издания, в ряде случаев односторонний паралич лицевого нерва возникал ранее в ходе первоначальных клинических испытаний всех трех вакцин, одобренных к использованию в Великобритании (таковыми являются Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca). Однако теперь речь впервые идет о двукратном возникновении паралича Белла - после каждой дозы препарата."Мы описываем первый случай паралича Белла, возникающего после каждой дозы какой-либо одобренной в Великобритании вакцины против COVID-19", - говорится в материале издания.Сообщается, что впервые "правосторонняя слабость лица" возникла у 61-летнего мужчины через пять часов после введения ему первой дозы вакцины Pfizer/BioNTech 18 января. Ему был поставлен диагноз паралич Белла, после лечения стероидами симптомы паралича прошли. Когда через шесть недель после первой дозы пациент получил вторую дозу препарата Pfizer/BioNTech, через два дня у него развился уже "более тяжелый левосторонний паралич лицевого нерва". Мужчине вновь был назначен курс стероидов.Отмечается, что в пользу наличия взаимосвязи между вакцинацией и возникновением паралича Белла свидетельствует короткий промежуток времени, прошедшего с момента введения препарата до проявления указанного побочного эффекта. Этот промежуток времени был короче, чем в ряде известных случаев возникновения паралича после вакцинации (к примеру, в Лос-Анджелесе у 57-летней женщины паралич Белла развился через 36 часов после введения второй дозы вакцины)."Возникновение эпизодов сразу после каждой дозы вакцины убедительно свидетельствует о том, что паралич Белла был обусловлен вакциной Pfizer/BioNTech, хотя причинно-следственная связь не может быть установлена", - подчеркивается в публикации.
https://radiosputnik.ria.ru/20210710/vaktsina-1740707019.html
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире
16:30 20.07.2021
 
В Великобритании связали вакцину Pfizer с возникновением паралича Белла

Журнал BMJ связал вакцину Pfizer с двукратным параличом Белла у 61-летнего британца

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech связали с двукратным возникновением паралича Белла, поражающего лицевые мускулы, после того как подобная побочная реакция дважды появлялась у 61-летнего британца - как после первой прививки, так и после второй, говорится в материале в научном журнале BMJ Case Reports.
При параличе Белла возникает внезапная слабость или паралич мышц с одной стороны лица. Согласно публикации на сайте издания, в ряде случаев односторонний паралич лицевого нерва возникал ранее в ходе первоначальных клинических испытаний всех трех вакцин, одобренных к использованию в Великобритании (таковыми являются Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca). Однако теперь речь впервые идет о двукратном возникновении паралича Белла - после каждой дозы препарата.
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"Мы описываем первый случай паралича Белла, возникающего после каждой дозы какой-либо одобренной в Великобритании вакцины против COVID-19", - говорится в материале издания.
Сообщается, что впервые "правосторонняя слабость лица" возникла у 61-летнего мужчины через пять часов после введения ему первой дозы вакцины Pfizer/BioNTech 18 января. Ему был поставлен диагноз паралич Белла, после лечения стероидами симптомы паралича прошли. Когда через шесть недель после первой дозы пациент получил вторую дозу препарата Pfizer/BioNTech, через два дня у него развился уже "более тяжелый левосторонний паралич лицевого нерва". Мужчине вновь был назначен курс стероидов.
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Отмечается, что в пользу наличия взаимосвязи между вакцинацией и возникновением паралича Белла свидетельствует короткий промежуток времени, прошедшего с момента введения препарата до проявления указанного побочного эффекта. Этот промежуток времени был короче, чем в ряде известных случаев возникновения паралича после вакцинации (к примеру, в Лос-Анджелесе у 57-летней женщины паралич Белла развился через 36 часов после введения второй дозы вакцины).
"Возникновение эпизодов сразу после каждой дозы вакцины убедительно свидетельствует о том, что паралич Белла был обусловлен вакциной Pfizer/BioNTech, хотя причинно-следственная связь не может быть установлена", - подчеркивается в публикации.
 
Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВеликобританияВ мире
 
 
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