https://ria.ru/20210720/ostanki-1742074089.html
На предприятии "Роскосмоса" нашли человеческие останки времен ВОВ
На предприятии "Роскосмоса" нашли человеческие останки времен ВОВ - РИА Новости, 20.07.2021
На предприятии "Роскосмоса" нашли человеческие останки времен ВОВ
Человеческие останки, немецкую каску времён Великой Отечественной войны и гильзы обнаружили при строительных работах на предприятии "Роскосмоса" в Воронеже,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:19
2021-07-20T17:19
2021-07-20T17:43
роскосмос
дмитрий рогозин
воронеж
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Человеческие останки, немецкую каску времён Великой Отечественной войны и гильзы обнаружили при строительных работах на предприятии "Роскосмоса" в Воронеже, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Сегодня при выполнении строительных работ на территории Конструкторского бюро Химавтоматики (Воронеж), ведущего нашего разработчика ракетных двигателей, обнаружены: человеческие останки, немецкая каска времен ВОВ, гильзы, предмет, похожий на ручную гранату", - написал Рогозин в своём Telegram-канале.По его словам, пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20210625/ostanki-1738684100.html
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роскосмос, дмитрий рогозин, воронеж, общество
17:19 20.07.2021 (обновлено: 17:43 20.07.2021)
На предприятии "Роскосмоса" нашли человеческие останки времен ВОВ
На предприятии "Роскосмоса" в Воронеже нашли человеческие останки, каску и гильзы времен ВОВ