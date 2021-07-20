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Комплексы "Панцирь-С" и "Бук-М2" отразили семь израильских ракет в Сирии

Комплексы "Панцирь-С" и "Бук-М2" отразили семь израильских ракет в Сирии - РИА Новости, 20.07.2021

Комплексы "Панцирь-С" и "Бук-М2" отразили семь израильских ракет в Сирии

Комплексы российского производства "Панцирь-С" и "Бук-М2", стоящие на вооружении сирийских сил ПВО, уничтожили семь ракет, выпущенных Израилем по объектам в... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T20:19

2021-07-20T20:19

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Комплексы российского производства "Панцирь-С" и "Бук-М2", стоящие на вооружении сирийских сил ПВО, уничтожили семь ракет, выпущенных Израилем по объектам в САР, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.Он уточнил, что одна ракета повредила здание научно-исследовательского центра в в городе Сфира в провинции Алеппо.Сирийское гостелевидение минувшей ночью сообщало об отражении воздушной атаки Израиля на этот город на севере страны.

https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html

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ввс израиля, f-16, панцирь-с1, сирия, сша, алеппо, израиль, в мире