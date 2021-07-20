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Комплексы "Панцирь-С" и "Бук-М2" отразили семь израильских ракет в Сирии
Комплексы "Панцирь-С" и "Бук-М2" отразили семь израильских ракет в Сирии - РИА Новости, 20.07.2021
Комплексы "Панцирь-С" и "Бук-М2" отразили семь израильских ракет в Сирии
Комплексы российского производства "Панцирь-С" и "Бук-М2", стоящие на вооружении сирийских сил ПВО, уничтожили семь ракет, выпущенных Израилем по объектам в... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T20:19
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Комплексы российского производства "Панцирь-С" и "Бук-М2", стоящие на вооружении сирийских сил ПВО, уничтожили семь ракет, выпущенных Израилем по объектам в САР, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.Он уточнил, что одна ракета повредила здание научно-исследовательского центра в в городе Сфира в провинции Алеппо.Сирийское гостелевидение минувшей ночью сообщало об отражении воздушной атаки Израиля на этот город на севере страны.
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ввс израиля, f-16, панцирь-с1, сирия, сша, алеппо, израиль, в мире
20:19 20.07.2021 (обновлено: 22:06 20.07.2021)
 
Комплексы "Панцирь-С" и "Бук-М2" отразили семь израильских ракет в Сирии

Сирийские ПВО отразили обстрел израильских F-16

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-16
Израильский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Комплексы российского производства "Панцирь-С" и "Бук-М2", стоящие на вооружении сирийских сил ПВО, уничтожили семь ракет, выпущенных Израилем по объектам в САР, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.
"Девятнадцатого июля в период с 23:39 по 23:51 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, войдя в воздушное пространство Сирии через подконтрольную вооруженным силам США зону Эт-Танф, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо. Семь ракет были уничтожены", — рассказал контр-адмирал подробности нападения.
Он уточнил, что одна ракета повредила здание научно-исследовательского центра в в городе Сфира в провинции Алеппо.
Сирийское гостелевидение минувшей ночью сообщало об отражении воздушной атаки Израиля на этот город на севере страны.
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ВВС ИзраиляF-16Панцирь-С1СирияСШААлеппоИзраильВ мире
 
 
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