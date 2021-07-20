https://ria.ru/20210720/obstrel-1742103837.html
Комплексы "Панцирь-С" и "Бук-М2" отразили семь израильских ракет в Сирии
Комплексы "Панцирь-С" и "Бук-М2" отразили семь израильских ракет в Сирии - РИА Новости, 20.07.2021
Комплексы "Панцирь-С" и "Бук-М2" отразили семь израильских ракет в Сирии
Комплексы российского производства "Панцирь-С" и "Бук-М2", стоящие на вооружении сирийских сил ПВО, уничтожили семь ракет, выпущенных Израилем по объектам в... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T20:19
2021-07-20T20:19
2021-07-20T22:06
ввс израиля
f-16
панцирь-с1
сирия
сша
алеппо
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152877/71/1528777159_60:0:1934:1054_1920x0_80_0_0_2396abf3b17e6d8e23a5da673fb9d2b6.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Комплексы российского производства "Панцирь-С" и "Бук-М2", стоящие на вооружении сирийских сил ПВО, уничтожили семь ракет, выпущенных Израилем по объектам в САР, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.Он уточнил, что одна ракета повредила здание научно-исследовательского центра в в городе Сфира в провинции Алеппо.Сирийское гостелевидение минувшей ночью сообщало об отражении воздушной атаки Израиля на этот город на севере страны.
https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html
сирия
сша
алеппо
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152877/71/1528777159_294:0:1699:1054_1920x0_80_0_0_cd4ae3cb007714fdb355ce69a56e24c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ввс израиля, f-16, панцирь-с1, сирия, сша, алеппо, израиль, в мире
20:19 20.07.2021 (обновлено: 22:06 20.07.2021)
Комплексы "Панцирь-С" и "Бук-М2" отразили семь израильских ракет в Сирии
Сирийские ПВО отразили обстрел израильских F-16