https://ria.ru/20210720/netflix-1741956911.html
В работе Netflix произошел сбой
В работе Netflix произошел сбой - РИА Новости, 20.07.2021
В работе Netflix произошел сбой
Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе популярного онлайн-кинотеатра Netflix, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T03:13
2021-07-20T03:13
2021-07-20T03:30
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе популярного онлайн-кинотеатра Netflix, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.По данным Downdetector, сбои начались в 2.20 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей США.Сообщается, что 41% пользователей жалуются на соединение с сервером, 33% испытывают проблемы с работой сайта, а 27% отмечают неполадки с трансляцией видео.Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года Netflix занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
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netflix, москва, калифорния, сша, технологии, в мире
03:13 20.07.2021 (обновлено: 03:30 20.07.2021)
В работе Netflix произошел сбой
Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе онлайн-кинотеатра Netflix