https://ria.ru/20210720/netflix-1741956911.html

В работе Netflix произошел сбой

В работе Netflix произошел сбой - РИА Новости, 20.07.2021

В работе Netflix произошел сбой

Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе популярного онлайн-кинотеатра Netflix, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T03:13

2021-07-20T03:13

2021-07-20T03:30

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе популярного онлайн-кинотеатра Netflix, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.По данным Downdetector, сбои начались в 2.20 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей США.Сообщается, что 41% пользователей жалуются на соединение с сервером, 33% испытывают проблемы с работой сайта, а 27% отмечают неполадки с трансляцией видео.Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года Netflix занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.

https://ria.ru/20210709/grom-1740613316.html

москва

калифорния

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, москва, калифорния, сша, технологии, в мире