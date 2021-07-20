Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/netflix-1741956911.html
В работе Netflix произошел сбой
В работе Netflix произошел сбой - РИА Новости, 20.07.2021
В работе Netflix произошел сбой
Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе популярного онлайн-кинотеатра Netflix, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T03:13
2021-07-20T03:30
netflix
москва
калифорния
сша
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155020/21/1550202182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab1c5001e4873e716f11f72f501de918.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе популярного онлайн-кинотеатра Netflix, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.По данным Downdetector, сбои начались в 2.20 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей США.Сообщается, что 41% пользователей жалуются на соединение с сервером, 33% испытывают проблемы с работой сайта, а 27% отмечают неполадки с трансляцией видео.Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года Netflix занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
https://ria.ru/20210709/grom-1740613316.html
москва
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155020/21/1550202182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74651b9c3d0fb7ad51cc1e22150a7262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
netflix, москва, калифорния, сша, технологии, в мире
03:13 20.07.2021 (обновлено: 03:30 20.07.2021)
 
В работе Netflix произошел сбой

Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе онлайн-кинотеатра Netflix

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦифровое телевещание в Тверской области
Цифровое телевещание в Тверской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе популярного онлайн-кинотеатра Netflix, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
По данным Downdetector, сбои начались в 2.20 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей США.
Сообщается, что 41% пользователей жалуются на соединение с сервером, 33% испытывают проблемы с работой сайта, а 27% отмечают неполадки с трансляцией видео.
Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года Netflix занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.
Съемки фильма Майор Гром: Чумной Доктор - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 14:28Культура
Фильм "Майор Гром: Чумной доктор" возглавил зрительский рейтинг Netflix
 
NetflixМоскваКалифорнияСШАТехнологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:40Россия получила новые заявки на поставку истребителей Су-35
07:33При столкновении "Газели" и автобуса в Тюмени погибли два человека
07:30На МАКС-2021 впервые представят беспилотник "Орион-Э" в ударном варианте
07:21Российские БПЛА могут занять до десяти процентов рынка вооружений
06:56В Кабуле ракеты упали рядом с президентским дворцом, сообщили СМИ
06:23Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
06:22В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации
06:07Эксперты развеяли популярные мифы о бесконтактной оплате
05:39Соседка рассказала о состоянии матери детей, которых сбили в Москве
05:19В ДТП на юге Красноярского края погибли три человека
05:04На заводе в китайской провинции Хэнань произошел взрыв
05:02Российские банки сокращают отделения на фоне цифровизации
04:57В центральной Мексике застрелили журналиста
04:52Умер обвиняемый в вымогательстве акций разреза "Инской" бизнесмен Щукин
04:45Врач предупредила россиян об ошибке насчет витамина D
04:45Армия Израиля сообщила о запуске двух ракет с территории Ливана
04:39Посольство России прокомментировало заявление США о гиперзвуковом оружии
04:15Названо последствие отказа от второй дозы вакцины
04:13Стоимость трассы Казань-Екатеринбург составит почти 500 миллиардов рублей
04:06Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ
Лента новостейМолния