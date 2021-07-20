https://ria.ru/20210720/nebo-1742095798.html

В российской делегации прокомментировали итоги конференции по ДОН

В российской делегации прокомментировали итоги конференции по ДОН - РИА Новости, 20.07.2021

В российской делегации прокомментировали итоги конференции по ДОН

Россия на конференции по Договору по открытому небу заявила, что решение о выходе из соглашения окончательное и в настоящее время пересмотру не подлежит,... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T19:07

2021-07-20T19:07

2021-07-20T19:23

константин гаврилов

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ВЕНА, 20 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия на конференции по Договору по открытому небу заявила, что решение о выходе из соглашения окончательное и в настоящее время пересмотру не подлежит, сообщил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Конференция по рассмотрению последствий выхода России из Договора по открытому небу прошла во вторник. Россию представлял замглавы МИД Сергей Рябков."По основным итогам конференции, выход России из ДОН - решение окончательное, пересмотру в настоящее время не подлежит. Заявления ряда участников об их готовности к продолжению участия в ДОН без России и США является их суверенным решением", - сказал Гаврилов."Было позитивное выступление представителя Белоруссии Василия Павлова. Решение об участии или неучастии Белоруссии в ДОН будет принято после российско-белорусских консультаций, которые состоятся позже. Павлов сказал, что Минск всячески поддерживает Россию и выразил благодарность за плодотворное сотрудничество в единой группе и Совместной российско-белорусской комиссии по вопросам ДОН", - добавил дипломат.По словам Гаврилова, на конференции вновь вышло на поверхность отсутствие политического реализма у остающихся в договоре государств-участников: они снова отказались воспринимать российскую позицию и "отработали ничего не имеющую общего с реальностью методичку о нарушениях ДОН со стороны России", сказал собеседник агентства."При этом европейцы и канадцы выгораживали США, которым якобы в условиях российских злоупотреблений больше ничего не оставалось, как выйти из договора. Судя по всему, европейцы лишь на словах заинтересованы в обеспечении безопасности и открытости в военной области. В реальности они своим поведением просто повторяют американские тезисы. Они фактически загнали архитектуру контроля над вооружениями в Европе в тупик", - отметил он.Он подчеркнул, что России непонятна позиция европейцев по ДОН, так как фактически в проигрыше остались они. "Наверняка его эффективность в разы сократится", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20210624/mid-1738391082.html

https://ria.ru/20210511/dogovor-1731726191.html

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константин гаврилов, россия, сергей рябков, сша, в мире