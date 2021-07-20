https://ria.ru/20210720/nato-1742078330.html
В Польше испугались за судьбу НАТО из-за обещания Путина
В Польше испугались за судьбу НАТО из-за обещания Путина - РИА Новости, 20.07.2021
В Польше испугались за судьбу НАТО из-за обещания Путина
Журналист Гжегож Янишевский возмутился из-за намерения России защищать свои границы от провокаций и предложил сделать Польшу "граничным государством НАТО",... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:39
2021-07-20T17:39
2021-07-20T18:02
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"Готовься к войне". В НАТО испугались обещания Путина и придумали план
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Журналист Гжегож Янишевский возмутился из-за намерения России защищать свои границы от провокаций и предложил сделать Польшу "граничным государством НАТО", вокруг которого смогут сплотиться члены альянса и другие страны.В статье для издания Do Rzeczy Янишевский упоминает обещание Владимира Путина "выбить зубы" тем, кто желает "что-то откусить" от России. Эта фраза приводится в качестве причины, по которой странам НАТО и соседям России следует объединиться. При этом в Кремле подчеркивали, что фраза Путина указывала на желание России дружить со всеми — но дружба должна быть именно дружбой, а не менторством, диктатом, обманами и двойными стандартами."Нам остается заниматься укреплением собственного оборонного потенциала и сплочением стран нашего региона, в том числе не входящих в НАТО. Важно также инициировать шаги, направленные на укрепление солидарности членов альянса, в том числе принимать участие в проводимых союзниками военных операциях", — пишет автор статьи.Он также выразил надежду, что НАТО разместит на территории Польши союзные силы и технические базы."Хочешь мира — готовься к войне", — заключил журналист.В Москве неоднократно напоминали, что не намерены нападать на другие государства, включая членов НАТО. Тем не менее, как отмечал Путин, Россия не будет оставлять без ответа попытки посягнуть на ее территорию и ограничить развитие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210702/provokatsii-1739474536.html
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россия, нато, владимир путин, польша, москва, в мире
17:39 20.07.2021 (обновлено: 18:02 20.07.2021)
В Польше испугались за судьбу НАТО из-за обещания Путина
Журналист Гжегож Янишевский призвал усилить оборону НАТО и ряда стран у границ России