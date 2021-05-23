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Песков объяснил слова Путина о готовности "выбить зубы"
Песков объяснил слова Путина о готовности "выбить зубы" - РИА Новости, 23.05.2021
Песков объяснил слова Путина о готовности "выбить зубы"
Россия хочет дружить со всеми странами, но эта дружба должна быть именно дружбой, а не менторством, не диктатом, не обманами и не двойными стандартами, заявил... РИА Новости, 23.05.2021
2021-05-23T14:20
2021-05-23T22:37
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости. Россия хочет дружить со всеми странами, но эта дружба должна быть именно дружбой, а не менторством, не диктатом, не обманами и не двойными стандартами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить", - сказал он на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, какие страны имел в виду президент РФ Владимир Путин, когда обещал "выбить зубы" желающим "что-то откусить" от страны.При этом Песков подчеркнул, что Россия не позволит претендовать на свое. "Но мы никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить", - добавил Песков.На заседании оргкомитета "Победа" 20 мая Путин напомнил о некоторых публичных заявлениях, в которых выражалось недовольство тем, что богатства Сибири принадлежат только России, и пообещал "выбить зубы" желающим "что-то откусить" от страны.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков объяснил слова Путина о готовности "выбить зубы"

14:20 23.05.2021 (обновлено: 22:37 23.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости. Россия хочет дружить со всеми странами, но эта дружба должна быть именно дружбой, а не менторством, не диктатом, не обманами и не двойными стандартами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить", - сказал он на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, какие страны имел в виду президент РФ Владимир Путин, когда обещал "выбить зубы" желающим "что-то откусить" от страны.
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При этом Песков подчеркнул, что Россия не позволит претендовать на свое. "Но мы никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить", - добавил Песков.
На заседании оргкомитета "Победа" 20 мая Путин напомнил о некоторых публичных заявлениях, в которых выражалось недовольство тем, что богатства Сибири принадлежат только России, и пообещал "выбить зубы" желающим "что-то откусить" от страны.
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
 
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