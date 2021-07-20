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Главу религиозной общины в Омске заподозрили в насилии над прихожанами
Главу религиозной общины в Омске заподозрили в насилии над прихожанами - РИА Новости, 20.07.2021
Главу религиозной общины в Омске заподозрили в насилии над прихожанами
Против жителя Омска возбудили уголовное дело о создании религиозной организации, в которой над прихожанами оказывалось психологическое насилие, сообщает СУСК РФ РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:20
2021-07-20T12:20
2021-07-20T12:20
религия и мировоззрение
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омск
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ОМСК, 20 июл – РИА Новости. Против жителя Омска возбудили уголовное дело о создании религиозной организации, в которой над прихожанами оказывалось психологическое насилие, сообщает СУСК РФ по области.По версии следствия, в 2016 году в Омске 53-летний подозреваемый создал и до настоящего времени руководил местной религиозной организацией "Церковь Евангельских христиан "Новое Творение"."На возмездной основе проводил религиозные богослужения, во время которых с целью получения "добровольных" пожертвований оказывал психологическое воздействие на прихожан (около 100 человек), применяя специфические приемы и техники воздействия на психику человека, подавления воли и контроля его сознания", - говорится в сообщении.Следователи провели девять обысков, изъяли носители информации, телефоны. Возбуждено уголовное дело в отношении создателя церкви по части 1 статьи 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением). Расследование продолжается.
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россия, омск
ОМСК, 20 июл – РИА Новости.
Против жителя Омска
возбудили уголовное дело о создании религиозной организации, в которой над прихожанами оказывалось психологическое насилие, сообщает СУСК РФ
по области.
По версии следствия, в 2016 году в Омске 53-летний подозреваемый создал и до настоящего времени руководил местной религиозной организацией "Церковь Евангельских христиан "Новое Творение".
"На возмездной основе проводил религиозные богослужения, во время которых с целью получения "добровольных" пожертвований оказывал психологическое воздействие на прихожан (около 100 человек), применяя специфические приемы и техники воздействия на психику человека, подавления воли и контроля его сознания", - говорится в сообщении.
Следователи провели девять обысков, изъяли носители информации, телефоны. Возбуждено уголовное дело в отношении создателя церкви по части 1 статьи 239 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением). Расследование продолжается.