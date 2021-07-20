https://ria.ru/20210720/mutatsii-1742049310.html

Мясников назвал главную опасность коронавируса

Мясников назвал главную опасность коронавируса - РИА Новости, 20.07.2021

Мясников назвал главную опасность коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился в инстаграме опасениями, связанными с появлением новых штаммов коронавируса. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T15:36

2021-07-20T15:36

2021-07-20T18:36

вакцинация россиян от covid-19

александр мясников (врач)

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коронавирус covid-19

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Мясников предупредил о новых мутациях коронавируса

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников поделился в инстаграме опасениями, связанными с появлением новых штаммов коронавируса."Слишком непредсказуемое поведение вируса. <…> Новые мутации появляются и будут появляться", — написал он.Медик признался, что обеспокоен возможностью распространения южноафриканского штамма в России."При этом положение дел таково, что иммунитет от перенесенной болезни может и не защитить от новых штаммов коронавируса. И тут надежда только на вакцинацию", — заключил Мясников.Он также призвал россиян помнить и о других мерах профилактики COVID-19. В частности, врач призвал соблюдать дистанцию и избегать мест скопления людей.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет четыре значимых штамма коронавируса: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). При этом дельта, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской, версии вируса. Индийский штамм продолжает мутировать: так, недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.

https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741715431.html

https://ria.ru/20210718/vaktsinatsiya-1741731918.html

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