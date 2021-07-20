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Мясников назвал главную опасность коронавируса
Мясников назвал главную опасность коронавируса - РИА Новости, 20.07.2021
Мясников назвал главную опасность коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников поделился в инстаграме опасениями, связанными с появлением новых штаммов коронавируса. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:36
2021-07-20T18:36
вакцинация россиян от covid-19
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вирусы
иммунитет
коронавирусы
здоровье - общество
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Мясников предупредил о новых мутациях коронавируса
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников поделился в инстаграме опасениями, связанными с появлением новых штаммов коронавируса."Слишком непредсказуемое поведение вируса. &lt;…&gt; Новые мутации появляются и будут появляться", — написал он.Медик признался, что обеспокоен возможностью распространения южноафриканского штамма в России."При этом положение дел таково, что иммунитет от перенесенной болезни может и не защитить от новых штаммов коронавируса. И тут надежда только на вакцинацию", — заключил Мясников.Он также призвал россиян помнить и о других мерах профилактики COVID-19. В частности, врач призвал соблюдать дистанцию и избегать мест скопления людей.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет четыре значимых штамма коронавируса: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). При этом дельта, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской, версии вируса. Индийский штамм продолжает мутировать: так, недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.
https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741715431.html
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вакцинация россиян от covid-19, александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вирусы, иммунитет, коронавирусы, здоровье - общество, воз, вакцинация, общество
15:36 20.07.2021 (обновлено: 18:36 20.07.2021)
 
Мясников назвал главную опасность коронавируса

Врач Александр Мясников назвал поведение коронавируса непредсказуемым

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников поделился в инстаграме опасениями, связанными с появлением новых штаммов коронавируса.
"Слишком непредсказуемое поведение вируса. <…> Новые мутации появляются и будут появляться", — написал он.
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Медик признался, что обеспокоен возможностью распространения южноафриканского штамма в России.
"При этом положение дел таково, что иммунитет от перенесенной болезни может и не защитить от новых штаммов коронавируса. И тут надежда только на вакцинацию", — заключил Мясников.
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Он также призвал россиян помнить и о других мерах профилактики COVID-19. В частности, врач призвал соблюдать дистанцию и избегать мест скопления людей.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет четыре значимых штамма коронавируса: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). При этом дельта, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской, версии вируса. Индийский штамм продолжает мутировать: так, недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.
 
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