https://ria.ru/20210720/musor-1742087642.html

Тотальный контроль за мусоровозами установят в 2022 году

Тотальный контроль за мусоровозами установят в 2022 году - РИА Новости, 20.07.2021

Тотальный контроль за мусоровозами установят в 2022 году

Система тотального контроля за мусоровозами начнет работать в России с 2022 года, заявил замгендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:20

2021-07-20T18:20

2021-07-20T18:20

россия

алексей макрушин

отходы

мусор

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Система тотального контроля за мусоровозами начнет работать в России с 2022 года, заявил замгендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин на пресс-конференции во вторник.Он пояснил, что система позволит отслеживать движение машин и контролировать попытку вывоза отходов на незаконную свалку. Однако прежде чем машину будут штрафовать или конфисковывать за нарушение, будет проводиться разбирательство о причинах схода с маршрута.

https://ria.ru/20210630/musor-1738947078.html

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россия, алексей макрушин, отходы, мусор, общество