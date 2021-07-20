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Тотальный контроль за мусоровозами установят в 2022 году
Тотальный контроль за мусоровозами установят в 2022 году - РИА Новости, 20.07.2021
Тотальный контроль за мусоровозами установят в 2022 году
Система тотального контроля за мусоровозами начнет работать в России с 2022 года, заявил замгендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:20
2021-07-20T18:20
россия
алексей макрушин
отходы
мусор
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Система тотального контроля за мусоровозами начнет работать в России с 2022 года, заявил замгендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин на пресс-конференции во вторник.Он пояснил, что система позволит отслеживать движение машин и контролировать попытку вывоза отходов на незаконную свалку. Однако прежде чем машину будут штрафовать или конфисковывать за нарушение, будет проводиться разбирательство о причинах схода с маршрута.
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россия, алексей макрушин, отходы, мусор, общество
18:20 20.07.2021
 
Тотальный контроль за мусоровозами установят в 2022 году

РЭО начнет контролировать движение мусоровозов в 2022 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники компании "Эколайн" выгружают мусор из контейнера в мусоровоз в одном из дворов Москвы
Сотрудники компании Эколайн выгружают мусор из контейнера в мусоровоз в одном из дворов Москвы - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Система тотального контроля за мусоровозами начнет работать в России с 2022 года, заявил замгендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин на пресс-конференции во вторник.
"В этом же году начнем подключать мусоровозы так, чтобы система (отслеживания мусоровозов - ред.) полноценно заработала. Но обеспечить присутствие в системе всех 18 тысяч мусоровозов - это задача следующего года", - сказал Макрушин.
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Он пояснил, что система позволит отслеживать движение машин и контролировать попытку вывоза отходов на незаконную свалку. Однако прежде чем машину будут штрафовать или конфисковывать за нарушение, будет проводиться разбирательство о причинах схода с маршрута.
 
РоссияАлексей МакрушинОтходымусорОбщество
 
 
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