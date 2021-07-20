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Самолет МС-21 вскоре должен выйти на трассу, заявил Путин
Самолет МС-21 вскоре должен выйти на трассу, заявил Путин - РИА Новости, 20.07.2021
Самолет МС-21 вскоре должен выйти на трассу, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что российский самолёт МС-21 должен выйти на трассу в ближайшее время. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:37
2021-07-20T13:37
2021-07-20T13:48
макс-2021
мс-21
иркут (корпорация)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что российский самолёт МС-21 должен выйти на трассу в ближайшее время."В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлены его модификации с отечественным двигателем", - сказал Путин на открытии 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.МС-21 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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Первый полет МС-21-310 с новыми российскими двигателями
Время первого полета МС-21-310 с новыми российскими двигателями составила 1 час 25 минут, сообщили в Ростехе
«Этот полет – результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России – самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями ученых, конструкторов, инженеров, рабочих создается лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации»: Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет
2021-07-20T13:37
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макс-2021, мс-21, иркут (корпорация), владимир путин, экономика
13:37 20.07.2021 (обновлено: 13:48 20.07.2021)
Самолет МС-21 вскоре должен выйти на трассу, заявил Путин
Президент Путин: российский самолет МС-21 вскоре должен выйти на трассу