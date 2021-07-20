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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210720/moskva-1742090891.html
В Москве привились две трети сотрудников органов власти
В Москве привились две трети сотрудников органов власти - РИА Новости, 20.07.2021
В Москве привились две трети сотрудников органов власти
Прививки от COVID-19 сделали 77% сотрудников органов власти Москвы, сообщает в Telegram-канале столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:40
2021-07-20T18:43
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
москва
прививки
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Прививки от COVID-19 сделали 77% сотрудников органов власти Москвы, сообщает в Telegram-канале столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.В Москве до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны были пройти вакцинацию от коронавируса первым компонентом.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва, прививки
18:40 20.07.2021 (обновлено: 18:43 20.07.2021)
 
В Москве привились две трети сотрудников органов власти

В Москве прививку от COVID-19 сделали 77% сотрудников органов власти

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Прививки от COVID-19 сделали 77% сотрудников органов власти Москвы, сообщает в Telegram-канале столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"77% сотрудников органов власти Москвы привились от COVID-19. В частности, по данным на 20 июля, вакцинацию от коронавируса прошли 84% сотрудников департамента информационных технологий и 81% сотрудников управ и префектур", - говорится в сообщении.
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В Москве до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны были пройти вакцинацию от коронавируса первым компонентом.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииМоскваПрививки
 
 
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