https://ria.ru/20210720/moskva-1742090891.html

В Москве привились две трети сотрудников органов власти

В Москве привились две трети сотрудников органов власти - РИА Новости, 20.07.2021

В Москве привились две трети сотрудников органов власти

Прививки от COVID-19 сделали 77% сотрудников органов власти Москвы, сообщает в Telegram-канале столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:40

2021-07-20T18:40

2021-07-20T18:43

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

москва

прививки

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Прививки от COVID-19 сделали 77% сотрудников органов власти Москвы, сообщает в Telegram-канале столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.В Москве до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны были пройти вакцинацию от коронавируса первым компонентом.

https://ria.ru/20210720/vaktsina-1742086099.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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