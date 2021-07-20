Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210720/moskva-1741964815.html
В Москве более половины жилых домов готовы к новому отопительному сезону
В Москве более половины жилых домов готовы к новому отопительному сезону - РИА Новости, 20.07.2021
В Москве более половины жилых домов готовы к новому отопительному сезону
Более половины жилых домов в Москве подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T08:07
2021-07-20T08:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
мосгаз
москва
мосводоканал
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734919496_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d30535f0158532af0c780383cf6816da.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более половины жилых домов в Москве подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.По его словам, в общей сложности до 1 сентября будут проведены гидравлические испытания на 17 тысячах километрах тепловых сетей."В ходе их проведения выявляются потенциально ненадежные участки сетей, их оперативно восстанавливают. Это позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - подчеркнул заммэра.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут энергетики - отремонтировано 127 котельных и 5,2 тысячи тепловых пунктов, завершен ремонт 42 километров воздушных и 48,5 километра кабельных линий электропередачи."Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 12 тысяч километров водопроводных и 3,8 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 410 пожарных гидрантов и 11,7 тысячи колодцев. В свою очередь специалисты АО "Мосгаз" уже завершили профилактический ремонт 984 километров наружных газопроводов и реконструировали еще 30 километров", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что всего к осенне-зимнему периоду в городе планируется подготовить более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.Бирюков подчеркнул, что все мероприятия будут завершены до 1 сентября.
https://ria.ru/20210712/sobyanin-1740874642.html
https://realty.ria.ru/20210719/plity-1741859961.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734919496_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_df84ed92bb3cb34600698115270663d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков, мосгаз, москва, мосводоканал, общество
08:07 20.07.2021
 
В Москве более половины жилых домов готовы к новому отопительному сезону

Заместитель мэра Москвы Бирюков: более половины жилых домов готовы к новому отопительному сезону

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более половины жилых домов в Москве подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Городские службы ведут масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону, на сегодняшний день полностью готовы около 20 тысяч жилых зданий, что составляет 60% от плана", - отметил Бирюков.
По его словам, в общей сложности до 1 сентября будут проведены гидравлические испытания на 17 тысячах километрах тепловых сетей.
"В ходе их проведения выявляются потенциально ненадежные участки сетей, их оперативно восстанавливают. Это позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - подчеркнул заммэра.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на тему: Мегаполисы как основа развития современной цивилизации в рамках трехдневного просветительского марафона общества Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 09:58Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Собянин рассказал о планах благоустройства на востоке Москвы
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут энергетики - отремонтировано 127 котельных и 5,2 тысячи тепловых пунктов, завершен ремонт 42 километров воздушных и 48,5 километра кабельных линий электропередачи.
"Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 12 тысяч километров водопроводных и 3,8 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 410 пожарных гидрантов и 11,7 тысячи колодцев. В свою очередь специалисты АО "Мосгаз" уже завершили профилактический ремонт 984 километров наружных газопроводов и реконструировали еще 30 километров", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что всего к осенне-зимнему периоду в городе планируется подготовить более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.
Бирюков подчеркнул, что все мероприятия будут завершены до 1 сентября.
Сотрудник газовой службы проверяет газовую плиту - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 14:15Москва Сегодня: мегаполис для жизни
"Мосгаз" провел техобслуживание 50% газифицированных квартир в Москве
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосгазМоскваМосводоканалОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
03:58Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
03:56В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021
Лента новостейМолния