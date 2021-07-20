https://ria.ru/20210720/moskva-1741964815.html

В Москве более половины жилых домов готовы к новому отопительному сезону

В Москве более половины жилых домов готовы к новому отопительному сезону - РИА Новости, 20.07.2021

В Москве более половины жилых домов готовы к новому отопительному сезону

Более половины жилых домов в Москве подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T08:07

2021-07-20T08:07

2021-07-20T08:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

мосгаз

москва

мосводоканал

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734919496_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d30535f0158532af0c780383cf6816da.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более половины жилых домов в Москве подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.По его словам, в общей сложности до 1 сентября будут проведены гидравлические испытания на 17 тысячах километрах тепловых сетей."В ходе их проведения выявляются потенциально ненадежные участки сетей, их оперативно восстанавливают. Это позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - подчеркнул заммэра.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут энергетики - отремонтировано 127 котельных и 5,2 тысячи тепловых пунктов, завершен ремонт 42 километров воздушных и 48,5 километра кабельных линий электропередачи."Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 12 тысяч километров водопроводных и 3,8 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 410 пожарных гидрантов и 11,7 тысячи колодцев. В свою очередь специалисты АО "Мосгаз" уже завершили профилактический ремонт 984 километров наружных газопроводов и реконструировали еще 30 километров", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что всего к осенне-зимнему периоду в городе планируется подготовить более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.Бирюков подчеркнул, что все мероприятия будут завершены до 1 сентября.

https://ria.ru/20210712/sobyanin-1740874642.html

https://realty.ria.ru/20210719/plity-1741859961.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, мосгаз, москва, мосводоканал, общество