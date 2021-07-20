https://ria.ru/20210720/moskva-1741964815.html
В Москве более половины жилых домов готовы к новому отопительному сезону
В Москве более половины жилых домов готовы к новому отопительному сезону - РИА Новости, 20.07.2021
В Москве более половины жилых домов готовы к новому отопительному сезону
Более половины жилых домов в Москве подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T08:07
2021-07-20T08:07
2021-07-20T08:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
мосгаз
москва
мосводоканал
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734919496_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d30535f0158532af0c780383cf6816da.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более половины жилых домов в Москве подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.По его словам, в общей сложности до 1 сентября будут проведены гидравлические испытания на 17 тысячах километрах тепловых сетей."В ходе их проведения выявляются потенциально ненадежные участки сетей, их оперативно восстанавливают. Это позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - подчеркнул заммэра.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут энергетики - отремонтировано 127 котельных и 5,2 тысячи тепловых пунктов, завершен ремонт 42 километров воздушных и 48,5 километра кабельных линий электропередачи."Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр более 12 тысяч километров водопроводных и 3,8 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 410 пожарных гидрантов и 11,7 тысячи колодцев. В свою очередь специалисты АО "Мосгаз" уже завершили профилактический ремонт 984 километров наружных газопроводов и реконструировали еще 30 километров", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что всего к осенне-зимнему периоду в городе планируется подготовить более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.Бирюков подчеркнул, что все мероприятия будут завершены до 1 сентября.
https://ria.ru/20210712/sobyanin-1740874642.html
https://realty.ria.ru/20210719/plity-1741859961.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734919496_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_df84ed92bb3cb34600698115270663d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, мосгаз, москва, мосводоканал, общество
В Москве более половины жилых домов готовы к новому отопительному сезону
Заместитель мэра Москвы Бирюков: более половины жилых домов готовы к новому отопительному сезону
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Более половины жилых домов в Москве
подготовлены к новому отопительному сезону, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"Городские службы ведут масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону, на сегодняшний день полностью готовы около 20 тысяч жилых зданий, что составляет 60% от плана", - отметил Бирюков.
По его словам, в общей сложности до 1 сентября будут проведены гидравлические испытания на 17 тысячах километрах тепловых сетей.
"В ходе их проведения выявляются потенциально ненадежные участки сетей, их оперативно восстанавливают. Это позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей", - подчеркнул заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что подготовку к осенне-зимнему периоду ведут энергетики - отремонтировано 127 котельных и 5,2 тысячи тепловых пунктов, завершен ремонт 42 километров воздушных и 48,5 километра кабельных линий электропередачи.
"Сотрудники АО "Мосводоканал
" провели профилактический осмотр более 12 тысяч километров водопроводных и 3,8 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 410 пожарных гидрантов и 11,7 тысячи колодцев. В свою очередь специалисты АО "Мосгаз
" уже завершили профилактический ремонт 984 километров наружных газопроводов и реконструировали еще 30 километров", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что всего к осенне-зимнему периоду в городе планируется подготовить более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов.
Бирюков подчеркнул, что все мероприятия будут завершены до 1 сентября.