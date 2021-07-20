https://ria.ru/20210720/morzhikha-1742061010.html
Жители Чукотки спасли моржиху от косаток
Жители Чукотки спасли моржиху от косаток - РИА Новости, 20.07.2021
Жители Чукотки спасли моржиху от косаток
Жители поселка Провидения на Чукотке спасли моржиху, которая выбросилась на берег, вероятно, спасаясь от косаток, и провела на суше почти сутки, сообщает... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:30
2021-07-20T16:30
2021-07-20T18:23
хорошие новости
россия
чукотка
провидения
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742082288_0:0:659:371_1920x0_80_0_0_cb5df46590eb5004a2282f0fc7177743.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. Жители поселка Провидения на Чукотке спасли моржиху, которая выбросилась на берег, вероятно, спасаясь от косаток, и провела на суше почти сутки, сообщает администрация городского округа.На помощь моржу пришли ветврач Провиденской ветстанции и специалист местной администрации, а также другие неравнодушные местные жители. Моржихе сделали уколы антибиотиков и витаминов. Через некоторое время, набравшись сил, она покинула берег.
россия
чукотка
провидения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742082288_162:0:659:373_1920x0_80_0_0_dfad93566e8b0b94bf4bf6149de4eb53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чукотка, провидения, происшествия
16:30 20.07.2021 (обновлено: 18:23 20.07.2021)
Жители Чукотки спасли моржиху от косаток
Жители поселка Провидения на Чукотке спасли моржиху, которая провела на суше почти сутки