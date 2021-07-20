https://ria.ru/20210720/morzhikha-1742061010.html

Жители Чукотки спасли моржиху от косаток

Жители Чукотки спасли моржиху от косаток - РИА Новости, 20.07.2021

Жители Чукотки спасли моржиху от косаток

Жители поселка Провидения на Чукотке спасли моржиху, которая выбросилась на берег, вероятно, спасаясь от косаток, и провела на суше почти сутки, сообщает... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:30

2021-07-20T16:30

2021-07-20T18:23

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. Жители поселка Провидения на Чукотке спасли моржиху, которая выбросилась на берег, вероятно, спасаясь от косаток, и провела на суше почти сутки, сообщает администрация городского округа.На помощь моржу пришли ветврач Провиденской ветстанции и специалист местной администрации, а также другие неравнодушные местные жители. Моржихе сделали уколы антибиотиков и витаминов. Через некоторое время, набравшись сил, она покинула берег.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чукотка, провидения, происшествия