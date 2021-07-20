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Хорошие новости
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Жители Чукотки спасли моржиху от косаток
Жители Чукотки спасли моржиху от косаток - РИА Новости, 20.07.2021
Жители Чукотки спасли моржиху от косаток
Жители поселка Провидения на Чукотке спасли моржиху, которая выбросилась на берег, вероятно, спасаясь от косаток, и провела на суше почти сутки, сообщает... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:30
2021-07-20T18:23
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провидения
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. Жители поселка Провидения на Чукотке спасли моржиху, которая выбросилась на берег, вероятно, спасаясь от косаток, и провела на суше почти сутки, сообщает администрация городского округа.На помощь моржу пришли ветврач Провиденской ветстанции и специалист местной администрации, а также другие неравнодушные местные жители. Моржихе сделали уколы антибиотиков и витаминов. Через некоторое время, набравшись сил, она покинула берег.
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россия, чукотка, провидения, происшествия
16:30 20.07.2021 (обновлено: 18:23 20.07.2021)
 
Жители Чукотки спасли моржиху от косаток

Жители поселка Провидения на Чукотке спасли моржиху, которая провела на суше почти сутки

© Фото : @provadm/InstagramНа берег бухты Эмма в поселке Провидения выкинулась моржиха, которую спасли силами местных жителей
На берег бухты Эмма в поселке Провидения выкинулась моржиха, которую спасли силами местных жителей - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : @provadm/Instagram
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. Жители поселка Провидения на Чукотке спасли моржиху, которая выбросилась на берег, вероятно, спасаясь от косаток, и провела на суше почти сутки, сообщает администрация городского округа.

"Настоящую спасательную операцию провели жители Провиденского городского округа. На берег бухты Эмма в поселке Провидения выкинулась моржиха, видимо, спасаясь от косаток, и, совсем обессилев, лежала на берегу почти сутки", — говорится в сообщении.

На помощь моржу пришли ветврач Провиденской ветстанции и специалист местной администрации, а также другие неравнодушные местные жители. Моржихе сделали уколы антибиотиков и витаминов. Через некоторое время, набравшись сил, она покинула берег.
 
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