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Глава Кубани рассказал о пломбире, которым угощали Путина
Глава Кубани рассказал о пломбире, которым угощали Путина - РИА Новости, 20.07.2021
Глава Кубани рассказал о пломбире, которым угощали Путина
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что пломбир, которым угощали президента России Владимира Путина, экспортируют в 16 стран. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:58
2021-07-20T18:58
макс-2021
россия
вениамин кондратьев
владимир путин
краснодарский край
кореновск
экономика
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КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что пломбир, которым угощали президента России Владимира Путина, экспортируют в 16 стран.Путин во вторник на авиасалоне МАКС-2021 снова не смог отказать себе в любимом пломбире, когда ему и всем, кто смотрел полеты вместе с ним, предложили "Коровку из Кореновки" в вафельных стаканчиках. Именно это мороженое Путин покупал на МАКС-2019 в Жуковском и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана."Владимир Путин на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) не стал нарушать традицию — попробовал кубанское мороженое "Коровка из Кореновки". Я сам был на заводе в Кореновске, где делают это мороженое, и лично знаю, насколько оно вкусное. На мой взгляд, это действительно лучшее мороженое в России, сделанное из натуральных и качественных продуктов", - написал Кондратьев в Instagram.По его словам, "сегодня "Коровку" экспортируют уже в 16 стран, в том числе в Бельгию, США, Испанию, Израиль, Таиланд, Канаду"."Только за последние 4 месяца этого года объем экспорта составил 500 тонн продукции", - отметил Кондратьев.
https://ria.ru/20210720/morozhennoe-1742057555.html
https://ria.ru/20210720/maks-2021-1742094657.html
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краснодарский край
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макс-2021, россия, вениамин кондратьев, владимир путин, краснодарский край, кореновск, экономика
18:58 20.07.2021
 
Глава Кубани рассказал о пломбире, которым угощали Путина

Глава Кубани Кондратьев: мороженое, которым угощали Путина, экспортируют в 16 стран

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что пломбир, которым угощали президента России Владимира Путина, экспортируют в 16 стран.
Путин во вторник на авиасалоне МАКС-2021 снова не смог отказать себе в любимом пломбире, когда ему и всем, кто смотрел полеты вместе с ним, предложили "Коровку из Кореновки" в вафельных стаканчиках. Именно это мороженое Путин покупал на МАКС-2019 в Жуковском и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.
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"Владимир Путин на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) не стал нарушать традицию — попробовал кубанское мороженое "Коровка из Кореновки". Я сам был на заводе в Кореновске, где делают это мороженое, и лично знаю, насколько оно вкусное. На мой взгляд, это действительно лучшее мороженое в России, сделанное из натуральных и качественных продуктов", - написал Кондратьев в Instagram.
По его словам, "сегодня "Коровку" экспортируют уже в 16 стран, в том числе в Бельгию, США, Испанию, Израиль, Таиланд, Канаду".
"Только за последние 4 месяца этого года объем экспорта составил 500 тонн продукции", - отметил Кондратьев.
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МАКС-2021РоссияВениамин КондратьевВладимир ПутинКраснодарский крайКореновскЭкономика
 
 
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