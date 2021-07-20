https://ria.ru/20210720/morozhenoe-1742094819.html
Глава Кубани рассказал о пломбире, которым угощали Путина
Глава Кубани рассказал о пломбире, которым угощали Путина - РИА Новости, 20.07.2021
Глава Кубани рассказал о пломбире, которым угощали Путина
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что пломбир, которым угощали президента России Владимира Путина, экспортируют в 16 стран. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:58
2021-07-20T18:58
2021-07-20T18:58
макс-2021
россия
вениамин кондратьев
владимир путин
краснодарский край
кореновск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735469758_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_0dd9dcd890a9a46c943910c27b657227.jpg
КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что пломбир, которым угощали президента России Владимира Путина, экспортируют в 16 стран.Путин во вторник на авиасалоне МАКС-2021 снова не смог отказать себе в любимом пломбире, когда ему и всем, кто смотрел полеты вместе с ним, предложили "Коровку из Кореновки" в вафельных стаканчиках. Именно это мороженое Путин покупал на МАКС-2019 в Жуковском и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана."Владимир Путин на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) не стал нарушать традицию — попробовал кубанское мороженое "Коровка из Кореновки". Я сам был на заводе в Кореновске, где делают это мороженое, и лично знаю, насколько оно вкусное. На мой взгляд, это действительно лучшее мороженое в России, сделанное из натуральных и качественных продуктов", - написал Кондратьев в Instagram.По его словам, "сегодня "Коровку" экспортируют уже в 16 стран, в том числе в Бельгию, США, Испанию, Израиль, Таиланд, Канаду"."Только за последние 4 месяца этого года объем экспорта составил 500 тонн продукции", - отметил Кондратьев.
https://ria.ru/20210720/morozhennoe-1742057555.html
https://ria.ru/20210720/maks-2021-1742094657.html
россия
краснодарский край
кореновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735469758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea4de9c1038b7c9e0340c990c80f6f5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макс-2021, россия, вениамин кондратьев, владимир путин, краснодарский край, кореновск, экономика
Глава Кубани рассказал о пломбире, которым угощали Путина
Глава Кубани Кондратьев: мороженое, которым угощали Путина, экспортируют в 16 стран