https://ria.ru/20210720/morozhenoe-1742094819.html

Глава Кубани рассказал о пломбире, которым угощали Путина

Глава Кубани рассказал о пломбире, которым угощали Путина - РИА Новости, 20.07.2021

Глава Кубани рассказал о пломбире, которым угощали Путина

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что пломбир, которым угощали президента России Владимира Путина, экспортируют в 16 стран. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:58

2021-07-20T18:58

2021-07-20T18:58

макс-2021

россия

вениамин кондратьев

владимир путин

краснодарский край

кореновск

экономика

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КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что пломбир, которым угощали президента России Владимира Путина, экспортируют в 16 стран.Путин во вторник на авиасалоне МАКС-2021 снова не смог отказать себе в любимом пломбире, когда ему и всем, кто смотрел полеты вместе с ним, предложили "Коровку из Кореновки" в вафельных стаканчиках. Именно это мороженое Путин покупал на МАКС-2019 в Жуковском и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана."Владимир Путин на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) не стал нарушать традицию — попробовал кубанское мороженое "Коровка из Кореновки". Я сам был на заводе в Кореновске, где делают это мороженое, и лично знаю, насколько оно вкусное. На мой взгляд, это действительно лучшее мороженое в России, сделанное из натуральных и качественных продуктов", - написал Кондратьев в Instagram.По его словам, "сегодня "Коровку" экспортируют уже в 16 стран, в том числе в Бельгию, США, Испанию, Израиль, Таиланд, Канаду"."Только за последние 4 месяца этого года объем экспорта составил 500 тонн продукции", - отметил Кондратьев.

https://ria.ru/20210720/morozhennoe-1742057555.html

https://ria.ru/20210720/maks-2021-1742094657.html

россия

краснодарский край

кореновск

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макс-2021, россия, вениамин кондратьев, владимир путин, краснодарский край, кореновск, экономика