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Мишустин постановил создать комиссию по трансформации социальной сферы
Мишустин постановил создать комиссию по трансформации социальной сферы - РИА Новости, 20.07.2021
Мишустин постановил создать комиссию по трансформации социальной сферы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании межведомственной комиссии по реализации концепции цифровой и функциональной... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:59
2021-07-20T19:59
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании межведомственной комиссии по реализации концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Правительство РФ постановляет образовать Межведомственную комиссию по реализации концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ, на период до 2025 года", - говорится в постановлении.В положении о комиссии отмечается, что комиссия является коллегиальным органом, который будет координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов и организаций.Главой комиссии будет зампредседателя правительства РФ, координирующий вопросы социального развития, повышения уровня жизни и доходов населения, социального страхования и пенсий. Состав комиссии будет утвержден кабмином, туда войдут представители Минтруда, Минцифры, Минфина, Минэкономразвития, Пенсионного фонда, ФСС, федерального казенного учреждения "Информационные технологии в социальной сфере" и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций.
https://ria.ru/20210612/mishustin-1736746292.html
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россия, михаил мишустин, общество
19:59 20.07.2021
 
Мишустин постановил создать комиссию по трансформации социальной сферы

Глава правительства Мишустин постановил создать комиссию по трансформации социальной сферы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании межведомственной комиссии по реализации концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Правительство РФ постановляет образовать Межведомственную комиссию по реализации концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ, на период до 2025 года", - говорится в постановлении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
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В положении о комиссии отмечается, что комиссия является коллегиальным органом, который будет координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов и организаций.
Главой комиссии будет зампредседателя правительства РФ, координирующий вопросы социального развития, повышения уровня жизни и доходов населения, социального страхования и пенсий. Состав комиссии будет утвержден кабмином, туда войдут представители Минтруда, Минцифры, Минфина, Минэкономразвития, Пенсионного фонда, ФСС, федерального казенного учреждения "Информационные технологии в социальной сфере" и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций.
 
РоссияМихаил МишустинОбщество
 
 
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