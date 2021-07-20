https://ria.ru/20210720/mishustin-1742101469.html

Мишустин постановил создать комиссию по трансформации социальной сферы

Мишустин постановил создать комиссию по трансформации социальной сферы - РИА Новости, 20.07.2021

Мишустин постановил создать комиссию по трансформации социальной сферы

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании межведомственной комиссии по реализации концепции цифровой и функциональной... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T19:59

2021-07-20T19:59

2021-07-20T19:59

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании межведомственной комиссии по реализации концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации."Правительство РФ постановляет образовать Межведомственную комиссию по реализации концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ, на период до 2025 года", - говорится в постановлении.В положении о комиссии отмечается, что комиссия является коллегиальным органом, который будет координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов и организаций.Главой комиссии будет зампредседателя правительства РФ, координирующий вопросы социального развития, повышения уровня жизни и доходов населения, социального страхования и пенсий. Состав комиссии будет утвержден кабмином, туда войдут представители Минтруда, Минцифры, Минфина, Минэкономразвития, Пенсионного фонда, ФСС, федерального казенного учреждения "Информационные технологии в социальной сфере" и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций.

https://ria.ru/20210612/mishustin-1736746292.html

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россия, михаил мишустин, общество