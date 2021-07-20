Онлайн-конференция председателя СПЧ Валерия Фадеева о миграции
22 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Миграция в России: взгляд СПЧ".
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Участники:
- советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;
- председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл КАБАНОВ.
Какой законопроект о миграции предлагает Министерство внутренних дел РФ? Какие риски он влечет? Насколько в документе учитываются права российских граждан и мигрантов? Какова ситуация вокруг Единого миграционного центра в Подмосковье, на который жалуются местные жители?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;
- председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл КАБАНОВ.
Какой законопроект о миграции предлагает Министерство внутренних дел РФ? Какие риски он влечет? Насколько в документе учитываются права российских граждан и мигрантов? Какова ситуация вокруг Единого миграционного центра в Подмосковье, на который жалуются местные жители?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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