https://ria.ru/20210720/migratsiya-1741975812.html

Онлайн-конференция председателя СПЧ Валерия Фадеева о миграции

Онлайн-конференция председателя СПЧ Валерия Фадеева о миграции - РИА Новости, 20.07.2021

Онлайн-конференция председателя СПЧ Валерия Фадеева о миграции

22 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Миграция в России: взгляд СПЧ".

2021-07-20T09:57

2021-07-20T09:57

2021-07-20T09:57

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Задать вопрос Участники:- советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ; - председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл КАБАНОВ. Какой законопроект о миграции предлагает Министерство внутренних дел РФ? Какие риски он влечет? Насколько в документе учитываются права российских граждан и мигрантов? Какова ситуация вокруг Единого миграционного центра в Подмосковье, на который жалуются местные жители?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы