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Онлайн-конференция председателя СПЧ Валерия Фадеева о миграции
Онлайн-конференция председателя СПЧ Валерия Фадеева о миграции - РИА Новости, 20.07.2021
Онлайн-конференция председателя СПЧ Валерия Фадеева о миграции
22 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Миграция в России: взгляд СПЧ".
2021-07-20T09:57
2021-07-20T09:57
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Задать вопрос Участники:- советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ; - председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл КАБАНОВ. Какой законопроект о миграции предлагает Министерство внутренних дел РФ? Какие риски он влечет? Насколько в документе учитываются права российских граждан и мигрантов? Какова ситуация вокруг Единого миграционного центра в Подмосковье, на который жалуются местные жители?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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09:57 20.07.2021
 

Онлайн-конференция председателя СПЧ Валерия Фадеева о миграции

Читать ria.ru в
22 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Миграция в России: взгляд СПЧ".
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Участники:
- советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий ФАДЕЕВ;
- председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл КАБАНОВ.

Какой законопроект о миграции предлагает Министерство внутренних дел РФ? Какие риски он влечет? Насколько в документе учитываются права российских граждан и мигрантов? Какова ситуация вокруг Единого миграционного центра в Подмосковье, на который жалуются местные жители?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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