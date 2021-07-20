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В МИД заявили о нецелесообразности дальнейшего участия России в ДОН
В МИД заявили о нецелесообразности дальнейшего участия России в ДОН - РИА Новости, 20.07.2021
В МИД заявили о нецелесообразности дальнейшего участия России в ДОН
Москва получила подтверждения того, что решение выйти из Договора по открытому небу было правильным, заявил МИД России. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T23:11
2021-07-20T23:12
россия
дон
сергей рябков
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва получила подтверждения того, что решение выйти из Договора по открытому небу было правильным, заявил МИД России.Во вторник состоялась конференция по рассмотрению последствий выхода России из договора. Москву представлял замглавы МИД Сергей Рябков, российская делегация в Вене также принимала участие."Конференция стала последним политическим рубежом на пути России к выходу из Договора по открытому небу. Подтверждена правильность принятого у нас решения относительно нецелесообразности дальнейшего российского участия в этом Договоре", - говорится в сообщении МИД РФ.Отмечается, что ряд стран, прежде всего ближайшие союзники США, выстроили свои выступления по шаблону заявления, принятого ранее Советом НАТО, они "содержали сожаления, обвинения, упреки и призывы в адрес России"."Если же ДОН в дальнейшем прекратит свое действие, вся вина за такой исход ляжет на США и другие страны НАТО", - подчеркнул МИД.Ведомство напомнило, что Вашингтон, участие которого в договоре было обязательным условием его действия, вышел из ДОН и закрыл свою территорию для наблюдательных полетов, убеждая при этом союзников создавать препятствия российским наблюдательным полетам над американскими объектами и делиться с ним данными, получаемыми в ходе миссий над Россией."Нами был предложен ряд вариантов решения этой проблемы, однако западные партнеры отказались учитывать российские интересы", - отметил МИД.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после Холодной войны, позволяя 34 странам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это МИД России 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации договора.
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россия, дон, сергей рябков, владимир путин
23:11 20.07.2021 (обновлено: 23:12 20.07.2021)
 
В МИД заявили о нецелесообразности дальнейшего участия России в ДОН

МИД: правильность решения России выйти из Договора по открытому небу подтвердилась

© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Москва получила подтверждения того, что решение выйти из Договора по открытому небу было правильным, заявил МИД России.
Во вторник состоялась конференция по рассмотрению последствий выхода России из договора. Москву представлял замглавы МИД Сергей Рябков, российская делегация в Вене также принимала участие.
Самолёт наблюдения РФ Ту-214
11 мая, 10:33
Договор по открытому небу
"Конференция стала последним политическим рубежом на пути России к выходу из Договора по открытому небу. Подтверждена правильность принятого у нас решения относительно нецелесообразности дальнейшего российского участия в этом Договоре", - говорится в сообщении МИД РФ.
Отмечается, что ряд стран, прежде всего ближайшие союзники США, выстроили свои выступления по шаблону заявления, принятого ранее Советом НАТО, они "содержали сожаления, обвинения, упреки и призывы в адрес России".
"Если же ДОН в дальнейшем прекратит свое действие, вся вина за такой исход ляжет на США и другие страны НАТО", - подчеркнул МИД.
Ведомство напомнило, что Вашингтон, участие которого в договоре было обязательным условием его действия, вышел из ДОН и закрыл свою территорию для наблюдательных полетов, убеждая при этом союзников создавать препятствия российским наблюдательным полетам над американскими объектами и делиться с ним данными, получаемыми в ходе миссий над Россией.
"Нами был предложен ряд вариантов решения этой проблемы, однако западные партнеры отказались учитывать российские интересы", - отметил МИД.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после Холодной войны, позволяя 34 странам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это МИД России 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации договора.
 
РоссияДонСергей РябковВладимир Путин
 
 
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